Стрельба холостыми



Эта история о том, как и почему хозяйственный суд - «самый независимый суд в мире» - спокойно «вытер ноги» о прокуроров, оставив без удовлетворения три протеста, подготовленных в недрах надзорного ведомства, включая тот, что исходил от Генеральной прокуратуры. Случай, прямо скажем, беспрецедентный – ничего подобного в судебной практике современного Узбекистана не было ни ранее, ни позднее.



Сам конфликт двух хозяйствующих субъектов, послуживший поводом для судебного рассмотрения, банален. Два предпринимателя решили прикупить нерентабельный ресторан и открыть совместный ресторанный бизнес. Один (гражданин России) прежде никогда в нём не был, другой (гражданин Узбекистана) занимался этим всю свою сознательную жизнь. Скинулись по 250 миллионов сумов, определив каждому ровно по 50 процентов в уставном капитале. Когда этого оказалось недостаточно, узбекский учредитель оформляет банковский кредит в размере двух миллиардов сумов, частично под залог собственного дома и личного автотранспорта. По обоюдному согласию предприниматели приходят к выводу, что директором ресторана должен быть человек, хорошо ориентирующийся в этом виде деятельности.



Спустя два года российский предприниматель Р. Насираддинов начинает подозревать своего компаньона в сокрытии прибыли, о чем и сообщает последнему. Тот отвечает, что в первую очередь необходимо погасить кредит, но если партнёр подозревает его в нечестности, то может сам стать директором. Партнёр предложение принимает и официально вступает в должность директора ООО Farus Partners.



Первое, что он делает, - увольняет квалифицированный персонал, включая поваров и обслугу. Ресторан приходит в упадок. Если в бытность прежнего директора он приносил хоть какие-то деньги, теперь даже погашения по кредиту стали нерегулярными. Российский предприниматель решает продать здание ресторана и ставит об этом в известность узбекского партнера. Тот не соглашается, поскольку кредит, полученный под залог его личного имущества, не погашен. И тогда гражданин России решает исключить своего компаньона из состава учредителей ООО. Сделать это по закону можно лишь, если действия (бездействия) одного из учредителей препятствуют или делают невозможным ведение бизнеса. Во всех иных случаях – невозможно. Об этом Ф. Шаюнусов откровенно говорит Р. Насираддинову, но в ответ слышит: «Я всех куплю, у вас всё продаётся».



Последующие события наводят на мысль, что утверждение не было безосновательным. Несмотря на наличие целого «букета» нарушений (истечение срока исковой давности, неуплата госпошлины и т.д.), исключающих рассмотрение искового заявления, хозяйственный суд его принимает и удовлетворяет, убрав Ф. Шаюнусова из состава учредителей Farus Partners.



Параллельно происходят не менее странные события. Российский партнер вместе с «неустановленным лицом» провоцирует драку у дома своего недавнего компаньона. По словам потерпевшего, Р. Насираддинов даже выстрелил в воздух из имевшегося при нём пистолета. Выстрел слышали соседи, побои зафиксировала экспертиза, но реакции ОВД Шайхантахурского района не последовало. Следствие почему-то вообще ничего не установило: ни имени-фамилии лица, с которым прибыл российский партнер, ни марку и номер машины, на которой они приехали, ни факта применения огнестрельного оружия. Ладно – драка, её милиция могла «не заметить», но как можно было оставить за скобками следственных действий огнестрельное оружие?



Кто этот всемогущий, осмелившийся замять дело, причём, в Ташкенте, где не то что за пистолет, за гильзу от патрона посадят. Кто, несмотря частное определение Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам, вынесенное в отношении Р. Насираддинова, нарушившего трудовое миграционное законодательство, сумел на полтора года затянуть его депортацию? За пределы Узбекистана гражданина России таджикского происхождения выдворили лишь после того, как тот продал третьим лицам фактически не ему принадлежащее имущество. Не странно ли?



… Однако вернемся к решению хозяйственного суда, признавшего законным исключение Ф. Шаюнусова из состава учредителей ООО Farus Partners. В апелляционном порядке оно было опротестовано прокурором Ташкента, но протест результата не принёс.



Прокуратура Ташкента направляет кассационный протест в Высший хозяйственный суд на предмет отмены решений первой и апелляционной инстанции. Результат – опять нулевой.



В президиум Высшего хозяйственного суда в надзорном порядке поступает протест Генеральной прокуратуры с требованием отмены всех вышеуказанных судебных актов. На семи страницах перечислены восемь пунктов нарушений закона, каждый из которых предполагает отмену решений судов. Но рассмотрение протеста откладывается. Ф. Шаюнусов, по своим каналам получивший информацию о том, что негласное указание решить его дело так, а не иначе, якобы исходит от председателя Высшего хозяйственного суда, записывается на личный приём к К. Камилову. Председатель заявляет, что не знаком с деталями тяжбы, но в ходе разговора выясняется, что не только знаком, но и владеет нюансами. Он обещает лично участвовать в рассмотрении протеста Генеральной прокуратуры.



31 мая, то есть за несколько часов до вступления в силу указа президента Узбекистана по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы, президиум Высшего хозяйственного суда под председательством первого заместителя Б. Исакова выносит постановление о полном отказе в удовлетворении протеста Генеральной прокуратуры.



Фигурально выражаясь, три холостых выстрела прокуратуры. Факт, повторимся, экстраординарный и не имеющий аналогов в судебной практике. Вопрос – с чего бы такая настойчивость, не имеющая ничего общего со стремлением блюсти дух и букву закона? Быть может, тайное давление «краснознамённой организации», на которую порой так любят ссылаться судьи в приватных разговорах? Исключено. Присутствуй оно, три протеста прокуратуры никогда бы принесены не были.



Что остаётся? Деньги. Только деньги. Крупная взятка, если называть вещи своими именами. Ведь не безгрешны судьи, далеко не безгрешны. Примеры последних месяцев: по подозрению в системном вымогательстве арестован (и даёт показания) бывший председатель ташкентского городского суда по уголовным делам Марат Абдужаббаров. Заявление по собственному желанию написал его сокурсник - бывший председатель Ташкентского городского суда по хозяйственным делам Навруз Нормурадов. По собственному желанию с таких постов не уходят. Мнение профессионального сообщества



Много ли мог предложить недавний партнёр Ф. Шаюнусова, если всё-таки допустить взятку, данную им для решения дела в нужном ракурсе? Судите сами: по инсайдерской информации, продав в Узбекистане то, что ему не принадлежало, Р. Насираддинов купил ресторан в Сочи.



Если говорить об узбекском предпринимателе, то он уверен в получении взятки конкретным судейским чиновником. Он даже готов назвать его имя и должность. Но, похоже, никто, кроме него, в этом не заинтересован. Обращение в наше издание, как пояснил Ф. Шаюнусов, - экстренно-вынужденная мера. По той простой причине, что попытка достучаться до руководства СНБ, МВД, Генеральной прокуратуры и Высшего судейского совета оказалась не результативной.



А надо-то всего провести служебное расследование и выяснить, кто давал указание вынести противозаконное решение. Сесть судьи вряд ли пожелают, а потому имя и должность, назовут сразу. Еще предприниматель настаивает на расследовании укрывательства преступления с применением огнестрельного оружия, нанесением ему телесных повреждений и неисполнения решения суда о депортации вчерашнего компаньона. Кто его прикрывал? Имя, должность? Дьявол кроется в деталях.



…Эмоциональный подъем, охвативший население страны, вдохновленного действиями нынешнего президента Узбекистана по реформированию государственных структур, если еще не иссяк, то уже имеет тенденции к спаду. И лучше сказать об этом честно. Причины? Люди видят, что реформы главы государства наталкиваются на сопротивление и откровенный саботаж со стороны должностных лиц, привыкших рассматривать служебное кресло как источник личного обогащения.



Народные приёмные, с которыми люди связывали большие надежды, давно стали «филиалами почтамта», переадресовывающими жалобы тем, на кого жалуются. Реформирование судебной и правоприменительной системы далее внешних признаков (переименование, объединение судов, принятие закона об органах внутренних дел, создание Высшего судейского совета) не движется. Блокируют реформы, конечно же, кадры. Они в своём большинстве - из недавнего прошлого, в котором понятие «справедливость» не распространялось дальше публичных заявлений, а функции криминальных авторитетов перешли к авторитетам в погонах и мантиях. Эта - весьма влиятельная коррумпированная категория чиновников уверена, что президенты приходят и уходят, а система, где деньги и власть априори выше закона, должна остаться неизменной.



Для государства – это приговор. Для общества – трагедия.



Сам конфликт двух хозяйствующих субъектов, послуживший поводом для судебного рассмотрения, банален. Два предпринимателя решили прикупить нерентабельный ресторан и открыть совместный ресторанный бизнес. Один (гражданин России) прежде никогда в нём не был, другой (гражданин Узбекистана) занимался этим всю свою сознательную жизнь. Скинулись по 250 миллионов сумов, определив каждому ровно по 50 процентов в уставном капитале. Когда этого оказалось недостаточно, узбекский учредитель оформляет банковский кредит в размере двух миллиардов сумов, частично под залог собственного дома и личного автотранспорта. По обоюдному согласию предприниматели приходят к выводу, что директором ресторана должен быть человек, хорошо ориентирующийся в этом виде деятельности.Спустя два года российский предприниматель Р. Насираддинов начинает подозревать своего компаньона в сокрытии прибыли, о чем и сообщает последнему. Тот отвечает, что в первую очередь необходимо погасить кредит, но если партнёр подозревает его в нечестности, то может сам стать директором. Партнёр предложение принимает и официально вступает в должность директора ООО Farus Partners.Первое, что он делает, - увольняет квалифицированный персонал, включая поваров и обслугу. Ресторан приходит в упадок. Если в бытность прежнего директора он приносил хоть какие-то деньги, теперь даже погашения по кредиту стали нерегулярными. Российский предприниматель решает продать здание ресторана и ставит об этом в известность узбекского партнера. Тот не соглашается, поскольку кредит, полученный под залог его личного имущества, не погашен. И тогда гражданин России решает исключить своего компаньона из состава учредителей ООО. Сделать это по закону можно лишь, если действия (бездействия) одного из учредителей препятствуют или делают невозможным ведение бизнеса. Во всех иных случаях – невозможно. Об этом Ф. Шаюнусов откровенно говорит Р. Насираддинову, но в ответ слышит: «Я всех куплю, у вас всё продаётся».Последующие события наводят на мысль, что утверждение не было безосновательным. Несмотря на наличие целого «букета» нарушений (истечение срока исковой давности, неуплата госпошлины и т.д.), исключающих рассмотрение искового заявления, хозяйственный суд его принимает и удовлетворяет, убрав Ф. Шаюнусова из состава учредителей Farus Partners.Параллельно происходят не менее странные события. Российский партнер вместе с «неустановленным лицом» провоцирует драку у дома своего недавнего компаньона. По словам потерпевшего, Р. Насираддинов даже выстрелил в воздух из имевшегося при нём пистолета. Выстрел слышали соседи, побои зафиксировала экспертиза, но реакции ОВД Шайхантахурского района не последовало. Следствие почему-то вообще ничего не установило: ни имени-фамилии лица, с которым прибыл российский партнер, ни марку и номер машины, на которой они приехали, ни факта применения огнестрельного оружия. Ладно – драка, её милиция могла «не заметить», но как можно было оставить за скобками следственных действий огнестрельное оружие?Кто этот всемогущий, осмелившийся замять дело, причём, в Ташкенте, где не то что за пистолет, за гильзу от патрона посадят. Кто, несмотря частное определение Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам, вынесенное в отношении Р. Насираддинова, нарушившего трудовое миграционное законодательство, сумел на полтора года затянуть его депортацию? За пределы Узбекистана гражданина России таджикского происхождения выдворили лишь после того, как тот продал третьим лицам фактически не ему принадлежащее имущество. Не странно ли?… Однако вернемся к решению хозяйственного суда, признавшего законным исключение Ф. Шаюнусова из состава учредителей ООО Farus Partners. В апелляционном порядке оно было опротестовано прокурором Ташкента, но протест результата не принёс.Прокуратура Ташкента направляет кассационный протест в Высший хозяйственный суд на предмет отмены решений первой и апелляционной инстанции. Результат – опять нулевой.В президиум Высшего хозяйственного суда в надзорном порядке поступает протест Генеральной прокуратуры с требованием отмены всех вышеуказанных судебных актов. На семи страницах перечислены восемь пунктов нарушений закона, каждый из которых предполагает отмену решений судов. Но рассмотрение протеста откладывается. Ф. Шаюнусов, по своим каналам получивший информацию о том, что негласное указание решить его дело так, а не иначе, якобы исходит от председателя Высшего хозяйственного суда, записывается на личный приём к К. Камилову. Председатель заявляет, что не знаком с деталями тяжбы, но в ходе разговора выясняется, что не только знаком, но и владеет нюансами. Он обещает лично участвовать в рассмотрении протеста Генеральной прокуратуры.31 мая, то есть за несколько часов до вступления в силу указа президента Узбекистана по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы, президиум Высшего хозяйственного суда под председательством первого заместителя Б. Исакова выносит постановление о полном отказе в удовлетворении протеста Генеральной прокуратуры.Фигурально выражаясь, три холостых выстрела прокуратуры. Факт, повторимся, экстраординарный и не имеющий аналогов в судебной практике. Вопрос – с чего бы такая настойчивость, не имеющая ничего общего со стремлением блюсти дух и букву закона? Быть может, тайное давление «краснознамённой организации», на которую порой так любят ссылаться судьи в приватных разговорах? Исключено. Присутствуй оно, три протеста прокуратуры никогда бы принесены не были.Что остаётся? Деньги. Только деньги. Крупная взятка, если называть вещи своими именами. Ведь не безгрешны судьи, далеко не безгрешны. Примеры последних месяцев: по подозрению в системном вымогательстве арестован (и даёт показания) бывший председатель ташкентского городского суда по уголовным делам Марат Абдужаббаров. Заявление по собственному желанию написал его сокурсник - бывший председатель Ташкентского городского суда по хозяйственным делам Навруз Нормурадов. По собственному желанию с таких постов не уходят. Мнение профессионального сообщества о личных качествах нынешнего председателя Верховного суда, мягко говоря, далеко от позитивного.Много ли мог предложить недавний партнёр Ф. Шаюнусова, если всё-таки допустить взятку, данную им для решения дела в нужном ракурсе? Судите сами: по инсайдерской информации, продав в Узбекистане то, что ему не принадлежало, Р. Насираддинов купил ресторан в Сочи.Если говорить об узбекском предпринимателе, то он уверен в получении взятки конкретным судейским чиновником. Он даже готов назвать его имя и должность. Но, похоже, никто, кроме него, в этом не заинтересован. Обращение в наше издание, как пояснил Ф. Шаюнусов, - экстренно-вынужденная мера. По той простой причине, что попытка достучаться до руководства СНБ, МВД, Генеральной прокуратуры и Высшего судейского совета оказалась не результативной.А надо-то всего провести служебное расследование и выяснить, кто давал указание вынести противозаконное решение. Сесть судьи вряд ли пожелают, а потому имя и должность, назовут сразу. Еще предприниматель настаивает на расследовании укрывательства преступления с применением огнестрельного оружия, нанесением ему телесных повреждений и неисполнения решения суда о депортации вчерашнего компаньона. Кто его прикрывал? Имя, должность? Дьявол кроется в деталях.…Эмоциональный подъем, охвативший население страны, вдохновленного действиями нынешнего президента Узбекистана по реформированию государственных структур, если еще не иссяк, то уже имеет тенденции к спаду. И лучше сказать об этом честно. Причины? Люди видят, что реформы главы государства наталкиваются на сопротивление и откровенный саботаж со стороны должностных лиц, привыкших рассматривать служебное кресло как источник личного обогащения.Народные приёмные, с которыми люди связывали большие надежды, давно стали «филиалами почтамта», переадресовывающими жалобы тем, на кого жалуются. Реформирование судебной и правоприменительной системы далее внешних признаков (переименование, объединение судов, принятие закона об органах внутренних дел, создание Высшего судейского совета) не движется. Блокируют реформы, конечно же, кадры. Они в своём большинстве - из недавнего прошлого, в котором понятие «справедливость» не распространялось дальше публичных заявлений, а функции криминальных авторитетов перешли к авторитетам в погонах и мантиях. Эта - весьма влиятельная коррумпированная категория чиновников уверена, что президенты приходят и уходят, а система, где деньги и власть априори выше закона, должна остаться неизменной.Для государства – это приговор. Для общества – трагедия.