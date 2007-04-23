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Он готов повысить урожайность

В редакцию поступила копия письма учёного Т. Уринбаева, оригинал которого он адресовал президенту Узбекистана. Автор сообщает, что разработал технологию предпосевной обработки семенного и посадочного материала, повышающую урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Цитируем:

«Более 25 лет я веду научно-производственную деятельность в этой области. Имеются все подтверждающие документы об эффективности данной технологии не только нашей страны (государственные испытания), но и СНГ. Письма с просьбой об использовании данной технологии были направлены во все соответствующие структуры АПК Узбекистана, но тщетно. Причина - непонятна».

Учёный утверждает, что в случае применения его технологии, гарантировано повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 40 процентов, что даёт 2 триллиона сумов дохода. «И это средний показатель, т.к. уникальная возможность технологии позволяет управлять количеством прибавочного урожая до 100 процентов и выше», - пишет он, - подчеркивая, что «разработанные документы по реализации технологии соответствуют всем нормам национального и международного права».

Как следует из письма, технология, которой на сегодняшний день не заинтересовалось ни одна профильная организация, универсальна и работает по всем основным агрокультурам, в том числе клубневым. Она малозатратна, энергоемка, эффективна в использовании, экологически безвредна, увеличивает устойчивость растений к болезням и дефициту влаги, сокращает сроки созревания на 7-14 дней и не требует коллективного ручного труда. Аналогов в мире не имеет, отмечает учёный, выражая надежду «на поддержку в реализации данного проекта».

Публикуя письмо в сокращенном виде, мы рассчитываем, что кто-нибудь из заинтересованных лиц из заинтересованных министерств и ведомств, обратит внимание на предложение учёного. С чем чёрт не шутит, возможно, это действительно прорыв в урожайности.

Он готов повысить урожайность


Соб. инф.



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Просмотров: 739     15 августа 2017


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