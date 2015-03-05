С места на место

Указом президента Русланбек Давлетов назначен министром юстиции и освобожден от должности первого заместителя государственного советника по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.
Другим указом президент освободил Музрафа Икрамова от должности министра юстиции и назначил его председателем Счётной палаты.
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