С места на место







Другим указом президент



Указом президента Русланбек Давлетов назначен министром юстиции и освобожден от должности первого заместителя государственного советника по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.Другим указом президент освободил Музрафа Икрамова от должности министра юстиции и назначил его председателем Счётной палаты.