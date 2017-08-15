Ждём 20-тысячную банкноту







Что ж, ждём официального сообщения ЦБ о запуске в обращение денежной купюры в 20 000 сумов.



14 августа Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение с 22 августа денежных знаков достоинством 50 000 сумов. Напомним, о намерении ввести в оборот банкноты в 50 000 и 20 000 (именно в этой последовательности) UzMetronom написал еще 23 июня этого года в заметке «Народ ждут большие деньги» . Тогда некоторые читатели расценили публикацию как не соответствующую действительности.Что ж, ждём официального сообщения ЦБ о запуске в обращение денежной купюры в 20 000 сумов.