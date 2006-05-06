Сколько ушло на зону - не сказали



14 – 19 августа 2017 года



Ведущие республиканские газеты 15 августа опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию деятельности организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, созданию дополнительных условий для стимулирования труда работников сферы». Документ нацелен на «дальнейшее развития деятельности организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, соз¬дания дополнительных условий для стимулирования труда поэтов и писателей, художников, работников культуры и искусства, журналистов, вносящих достойный вклад в укрепление атмосферы мира и стабильности, сплоченности и взаимоуважения в нашем обществе». В нем предусмотрена возможность предоставления нуждающимся жилья в строящихся многоквартирных домах в городах и домах по обновленным типовым проектам на селе. Кроме того с 1 января 2018 года утверждены минимальные ставки авторского вознаграждения за издание научных трудов, произведений литературы и искусства.



В этот же день газеты распространили сообщение Центрального банка Республики Узбекистан о выпуске в обращение денежных знаков Центрального банка Республики Узбекистан достоинством 50000 сумов.



В СМИ Узбекистана 16 августа опубликовано постановление президента «Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана». Документом одобрено решение Союза композиторов Узбекистана о его преобразовании в Союз композиторов и бастакоров (мелодистов) Узбекистана. Предусмотрено, что расходы по оплате труда работников Союза и его территориальных отделений покрываются за счет средств (субсидий), выделяемых Фонду из Государственного бюджета Республики Узбекистан.



В печати 16 августа распространено Распоряжение президента «О мерах по дальнейшей реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». В документе приводятся данные о том, что на сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни. В частности, в сфере совершенствования системы государственного и общественного строительства с учетом современных требований и приоритетов пересмотрены структуры, задачи и функции 16 министерств, ведомств и иных организаций, преобразовано 20 органов государственного и хозяйственного управления, иных организаций.



В печатных изданиях 17 августа опубликовано постановление президента «Об организации Ферганского регионального филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана».



В этот же день опубликовано постановление президента «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма

на 2018-2019 годы». Документом утверждена Программу первоочередных мер по развитию туризма на 2018-2019 годы.



Узбекские СМИ 17 августа опубликовали отчет УзА под заголовком «Президент провел заседание, посвященное ходу реформ в системе образования». В нем говорится, что президент 16 августа в целях ознакомления с ходом подготовки к новому учебному году с обеспечением взаимной интеграции между общеобразовательными школами и учреждениями среднего специального, профессионального и высшего образования, состоянием работы по внедрению системы 11-летнего среднего образования, коренному реформированию системы среднего специального, профессионального образования, организации деятельности новых высших учебных заведений, филиалов принял министра высшего и среднего специального образования И. Мажидова, директора Центра среднего специального, профессионального образования М. Холмухамедова, министра народного образования У. Иноятова и их заместителей и заслушал их отчеты.



В республиканских изданиях 17 августа опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности Академии художеств Узбекистана». В принятом документе указано, что проводимая работа по развитию изобразительного, прикладного искусства и дизайнерской деятельности не отвечает требуемому уровню, на ее эффективность негативное влияние оказывают несовершенство нормативно-правовой и материально-технической базы сферы, нехватка квалифицированных кадров. Согласно документу, в целях постоянного пополнения музейных фондов страны произведениями изобразительного и прикладного искусства, созданными в годы независимости и имеющими высокую художественную ценность, принято решение о ежегодном выделении, начиная с 2018 года, Министерству культуры Республики Узбекистан 1 миллиарда сумов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и 1 миллиарда сумов в порядке благотворительности по инициативе компании «Узвиносаноатхолдинг».



В печатных СМИ 18 августа опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан принял министра обороны Республики Казахстан». Как отмечается, глава нашего государства, приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением отметил динамично развивающееся плодотворное сотрудничество между двумя нашими странами.



В газетах 18 августа опубликован большой отчет УзА под заголовком «В каждом сотруднике органов внутренних дел люди должны видеть своего защитника». В нем говорится о том, что под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 17 августа в Ташкенте состоялось видеоселекторное совещание, посвященное состоянию дел, проблемам и дальнейшим задачам в системе органов внутренних дел. В сообщении приводятся данные о том, что за минувшие 7 месяцев текущего года количество преступлений сократилось на 4 600 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, количество случаев умышленного убийства снизилось на 72, умышленного нанесения тяжелых телесных повреждений — на 75, грабежа — на 81, хулиганства — на 401.



«Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в основе всех недостатков лежит неудовлетворительное состояние работы по отбору, расстановке и переподготовке кадров в органах внутренних дел. Об этом свидетельствует тот факт, что в текущем году в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждено 223 уголовных дела, 462 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности», - пишет УзА.



В субботних номерах газет опубликовано сообщение «Сенат Узбекистана проведет пленарное заседание 24 августа». Как отмечается, в повестку дня заседания вносится рассмотрение ряда законов, в том числе - «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», «Об Уполномоченном при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства», «Об обращениях физических и юридических лиц» (новая редакция), «О выборах в районные кенгаши (советы) народных депутатов города Ташкента» и «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».



В газетах 19 августа опубликован большой отчет УзА «Создание современных условий для населения – требование сегодняшнего дня». В нем говорится, что президент 18 августа побывал в Бекабаде, посетил АО «Узбекский металлургический комбинат».



«Мы в долгу перед народом, сказал Президент нашей страны в ходе встречи с жителями махалли. Для того, чтобы выслушать волнующие их вопросы, решить проблемы внедрена новая система. То есть, в каждом районе, городе хоким, прокурор, начальники налогового управления и отдела внутренних дел, закрепленные за территориями, будут решать проблемы. Им предстоит посещать каждую семью на вверенной территории, изучать проблемы, содействовать в устранении недостатков в деятельности детсадов, школ, больниц и других учреждений. Раз в три месяца они будут отчитываться перед Президентом», - говорится в сообщении УзА.





В этих же номерах газет опубликовано постановление «О дальнейшем совершенствовании деятельности Узбекского агентства по печати и информации». Документом утверждена организационная структура Узбекского агентства по печати и информации, а также предусмотрено его финансирование за счет средств Государственного бюджета. Принято к сведению, что расходы на содержание, а также укрепление материально-технической базы Узбекского агентства по печати и информации, Каракалпакского агентства по печати и информации, областных и Ташкентского городского управлений по печати и информации финансируются из отчислений на договорной основе организаций в системе Узбекского агентства по печати и информации и других источников, не запрещенных законодательством.



В преддверии праздника независимости публикуются интервью с послами. Так 11 августа ряд изданий перепечатали материл ИА «Жахон» под заголовком «Посол КНР: Узбекистан уверенно идет по собственному пути развития». «Следует отметить, что Президент Узбекистана придает важное значение ведению прямого диалога с народом. Лидер страны посетил различные регионы, побеседовал с жителями и отметил необходимость дальнейшего повышения качества здравоохранения и образования, уровня жизни населения. Никакое обращение в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан не остается без внимания. Китайская сторона высоко оценивает предпринимаемые меры в рамках Года диалога с народом и интересов человека», - говорит китайский посол.



В газетах «Узбекистон овози»-«Голос Узбекистана» 18 августа опубликована заметка «Чтобы столица стала краше». В ней рассказывается, что в хокимияте города Ташкента состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам благоустройства столицы. «Общая площадь города Ташкента составляет 35 тысяч гектаров, из них зеленая территория — 7 020 гектаров, общее количество деревьев — 5 029 689, кустарников — 3 098 543 штук. В первом полугодии 2017 года было посажено 44 040 деревьев и кус-тарников, 3839,6 цветочной рассады, 91 190 деревьев прошли агротехническую обработку. Главным управлением благоустройства была проведена текущая очистительная работа 119 каналов общей протяженностью 401,5 км и 3 023,7 км малых водных ответвлений», - говорится в сообщении.



Как отмечается, по состоянию на 1 августа 2017 года в масштабах города и района выполнен текущий ремонт 134,6 тысяч кв. метров улиц и тротуаров, 80 остановок. Дополнительно установлены 104 ящика для мусора. Благоустроены подземные переходы, отремонтированы металлические и чугунные перегородки, заборы, бордюры и колонны.



В заметке: «Безопасный маршрут» газеты «Правда Востока» от 16 августа сообщается, что в номинации под таким слоганом команда военнослужащих из Узбекистана заняла третье место на международных армейских играх «АРМИ-2017». «Отметим, что эти состязания, в которых участвовали представители 28 государств, проходили на 22 военных полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. Награды разыгрывались в 29 видах программы».



В этом же издании 15 августа опубликована короткая заметка под заголовком «Без столпотворения». В ней рассказывается о том, что на трех столичных рынках - Юнусабадском, Алайском и Куйлюкском - в тестовом режиме начали работать банкоматы. «Банкомат работает с 9-ти утра до 6-ти вечера, - говорит представитель Народного банка Гайратжон Худояров. - Комиссия за снятие наличных не взимается. Купюры выдаются номиналом одна, пять и десять тысяч сумов. Корпоративные и карты Visa не обслуживаются. Любой желающий может обналичить деньги. Переживать, что их не хватит, не стоит. Как только банкомат будет пуст, его вновь заполнят. Количество банкоматов планируется постепенно увеличить», - пишет автор.





