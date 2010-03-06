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Указ без надобности

Указа о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных пособий, регулярно издаваемого прежним главой государства в канун празднования очередной годовщины независимости, в нынешнем году, похоже, не будет. Наверное, это логично. Указы с преамбулой «В целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан республики» всё-таки преследовали иную цель – обеспечить пополнение госбюджета в виде налогов, акцизных сборов, административных штрафов и так далее. Они провоцировали рост цен на товары и услуги, причем за два месяца до того, как граждане самых уязвимых социальных категорий получали повышенную зарплату или пенсию.

Мы помним, что символическую прибавку в размере 10 процентов мгновенно «съедали» коммунальные платежи и, конечно же, цены на всё и вся. Парадокс, но после каждого повышения МЗРП люди были вынуждены сокращать свои расходы на продукты питания и товары повседневного спроса, поэтапно отказываясь от того, что еще вчера было доступным. Отсутствие в августе этого года аналогичного указа, но уже нынешнего президента, позволяет надеяться, что формального повода для роста цен и тарифов не предвидится. Уже обнадёживает.

Повышение размера минимальной заработной платы по своей сути было самообманом, мифической компенсацией за реальное и системное обесценивание национальной валюты. Вдумайтесь, в Узбекистане четверть века подряд дважды в год повышали размер МЗРП, но по состоянию на сегодняшний день он всё равно едва превышает 22 доллара США. За что боролись – на то и напоролись. Кого вводили в заблуждение, спрашивается?

Нас вообще слишком долго кормили обещаниями великого будущего, убеждая в преимуществах особого пути. Как выяснилось, особый путь, в лучшем случае ведёт на обочину, в худшем – в тупик.

Что бы мы пожелали власти, если принять за основу её намерения отказаться от прежней практики создания видимости роста доходов населения и перейти к реальным действиям, ему способствующим? В первую очередь, не мешать людям зарабатывать деньги, содействуя развитию деловой инициативы, сводя к неизбежному минимуму препоны на пути создания частного бизнеса, привлекая иностранный капитал, методично выкорчевывая коррупцию. Реши власть эти задачи, указы с преамбулой «В целях дальнейшего неуклонного роста благосостояния граждан…» окажутся без надобности.

Указ без надобности


Сергей Ежков



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Просмотров: 3948     23 августа 2017


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