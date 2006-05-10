Крылья Узбекистана станут колёсами



Президент Узбекистана назначил бывшего вице-премьера Улугбека Розукулова генеральным директором Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Валерий Тян, возглавлявший компанию с 2002 года, освобожден от занимаемой должности.



Стоит заметить, что Валерий Тян, как и все его предшественники, стоявшие во главе гражданской авиации Узбекской ССР и суверенного Узбекистана, - были профессиональными лётчиками. Улугбек Розукулов - единственный, кто не вписывается в этот ряд, поскольку в правительстве курировал автосборочную отрасль. Есть предположение, что он - временная фигура на посту гендиректора авиакомпании.



