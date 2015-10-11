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Барышню решили слегка подраздеть

В сети распространено сообщение агентства Интерфакс, согласно которому в рамках оказания правовой помощи Генеральная прокуратура Узбекистана направила запрос российским коллегам с просьбой наложить арест на «объекты недвижимого имущества», принадлежащие старшей дочери первого президента Узбекистана. Детали запроса, равно как иная информация в нем содержащаяся, не разглашаются по причине конфиденциальности.

Отметим, что сейчас в Узбекистане готовы к торжественному открытию два памятника Исламу Каримову. Один установлен в Самарканде, другой в Ташкенте. Параллельно завершаются отделочные работы на фасаде мавзолея первому президенту Узбекистана, возведенному на его могиле. Не исключено, что в ближайшие дня памятник Исламу Каримову появится и в одном из московских скверов, неподалёку от здания посольства Узбекистана в России.

Барышню решили слегка подраздеть


Соб. инф.



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Просмотров: 1489     25 августа 2017


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