Генпрокурора оставили за бортом







Р. Кадыров, работавший генеральным прокурором Узбекистана три срока подряд, был



Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашит Кадыров не вошёл в новый состав Конституционного суда, утвержденный Сенатом 24 августа 2017 года в связи с поправками в Конституцию, вступившими в силу 1 июня этого года. Отметим, что кандидатов в члены Конституционного суда рекомендует Высший судейский совет, а представляет президент страны.Р. Кадыров, работавший генеральным прокурором Узбекистана три срока подряд, был назначен судьёй Конституционного суда в мае 2015 года, в период правления Ислама Каримова.