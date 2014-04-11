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Генпрокурора оставили за бортом

Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашит Кадыров не вошёл в новый состав Конституционного суда, утвержденный Сенатом 24 августа 2017 года в связи с поправками в Конституцию, вступившими в силу 1 июня этого года. Отметим, что кандидатов в члены Конституционного суда рекомендует Высший судейский совет, а представляет президент страны.

Р. Кадыров, работавший генеральным прокурором Узбекистана три срока подряд, был назначен судьёй Конституционного суда в мае 2015 года, в период правления Ислама Каримова.

Генпрокурора оставили за бортом


Соб. инф.



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Просмотров: 1513     25 августа 2017


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