Министр ушёл в глухую оборону

Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев самовольно перегородил бетонным блоком улицу, на которой проживает, превратив её в тупик, и распорядился вывесить запрещающий движение транспорта дорожный знак, не согласовав его установку с соответствующими службами и органами местной власти. Мотив действий главы оборонного ведомства непонятен. Ждёт вторжения извне и завтра отдаст команду рыть окопы по периметру личного забора с установкой противотанковых ежей на подходах? Или это способ подчеркнуть собственную исключительность и абсолютное презрение к согражданам?
Попытки объяснить министру, что в махалле необходимо соблюдать правила коллективного проживания, предпринятые председателем схода граждан, участковым милиционером, представителями прокуратуры и хокимията Кибрайского района, оказались безрезультатными. О чем должностные лица сообщили соседям высокопоставленного чиновника, пояснив, что он подчиняется только Верховному главнокомандующему.
Заметим, что в махалле, где проживает К. Бердиев, есть дома других очень влиятельных должностных лиц страны. Однако никто из их владельцев самовольно улиц не перекрывал. По крайней мере, пока.
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