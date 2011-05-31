Министр ушёл в глухую оборону



Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев самовольно перегородил бетонным блоком улицу, на которой проживает, превратив её в тупик, и распорядился вывесить запрещающий движение транспорта дорожный знак, не согласовав его установку с соответствующими службами и органами местной власти. Мотив действий главы оборонного ведомства непонятен. Ждёт вторжения извне и завтра отдаст команду рыть окопы по периметру личного забора с установкой противотанковых ежей на подходах? Или это способ подчеркнуть собственную исключительность и абсолютное презрение к согражданам?



Попытки объяснить министру, что в махалле необходимо соблюдать правила коллективного проживания, предпринятые председателем схода граждан, участковым милиционером, представителями прокуратуры и хокимията Кибрайского района, оказались безрезультатными. О чем должностные лица сообщили соседям высокопоставленного чиновника, пояснив, что он подчиняется только Верховному главнокомандующему.



Заметим, что в махалле, где проживает К. Бердиев, есть дома других очень влиятельных должностных лиц страны. Однако никто из их владельцев самовольно улиц не перекрывал. По крайней мере, пока.



