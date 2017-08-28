Преданный сын? Стоит задуматься



21-26 августа 2017 года



Ведущие СМИ Узбекистана 24 августа опубликовали сообщение УзА под заголовком «Президент Узбекистана принял первого заместителя Председателя правительства России». «В ходе встречи были подробно рассмотрены вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества между двумя странами, а также ускорения реализации инвестиционных проектов и подготовки новых перспективных программ в высокотехнологичных отраслях», - говорится в сообщении.



В этот же день узбекские СМИ опубликовали указ главы государства «О присуждении Государственных премий Республики Узбекистан в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры». Кроме того в газетах опубликовано два постановления президента «О мерах по дальнейшему внедрению современных форм и методов осуществления государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)» и «О мерах по дальнейшему внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий».



В узбекских СМИ 25 августа опубликовано постановление «О праздновании Курбан хайита».



В республиканских СМИ напечатано «Информационное сообщение об одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В нем речь идет о вопросах, рассмотренных парламентариями в первый день работы.



В субботних номерах газет публикуется отчет о втором дне заседания Сената. Кроме того опубликованы Постановление Сената Олий Мажлиса «О внесении изменений в состав Верховного суда Республики Узбекистан», «Об избрании Конституционного суда Республики Узбекистан». Опубликовано и решение Конституционного суда об Избрании Мирбабаева Бахтияра Шамсутдиновича председателем Конституционного суда Республики Узбекистан, Гафурова Аскаржона Бойисовича заместителем председателя Конституционного суда Республики Узбекистан.



Также 26 августа СМИ перепечатали указ президента «О награждении в связи с двадцать шестой годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, средств массовой информации и других социальных сфер».



В газетах за 22 августа опубликованы сообщения о состоявшемся в минувшие выходные дни всенародном благотворительном хашаре. «Более 18,67 миллиона человек приняли участие во всенародном благотворительном хашаре. Была благоустроена территория общей площадью около 41 тысячи га, очищены более 27 тысяч км арыков, приведена уборка на 9000 кладбищах и около 800 местах поклонений», - пишут газеты.



«Преданный сын узбекского народа» - под таким заголовком газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали материалы опроса проведенного специалистами центра «Ижтимоий фикр» накануне Дня памяти первого президента Узбекистана.



«За годы независимости под руководством Ислама Каримова Узбекистан утвердился как ключевое государство в Центральной Азии, достиг больших успехов во внутренней политике, на международной арене», - отмечают 95,6% участников исследования. Как считают социологи, в числе наиболее значимых инициатив бывшего главы государства 93,4% респондентов назвали «узбекскую модель» развития, предопределившую успех поэтапного перехода к рыночной экономике, способствующую построению свободного, справедливого демократического государства, обеспечивающую социальную защиту населению.



Ряд изданий перепечатали беседу УзА с первым заместителем министра внутренних дел республики под заголовком «Праздник пройдет в мире и спокойствие. И мы все в ответе за их сохранение». Представитель МВД рассказал о мерах, реализуемых в целях проведения Дня независимости в спокойной и мирной обстановке. По его данным изучены многоэтажные и частные дома, предприятия и организации, гостиницы, учреждения, кафе-бары и рестораны, пункты торговли и обслуживания, незавершенные стройки, гаражи и другие объекты. Во время этой работы было выявлено около 10 тысяч правонарушений. Обеспечено в соответствующим порядке привлечение виновных к ответственности. «Из-за подозрительных действий или совершения правонарушений около 16 тысяч человек были доставлены в органы внутренних дел. С ними ведется работа в установленном порядке. В ходе мероприятия было выявлено 660 граждан, склонных к совершению правонарушений, которые взяты на профилактический учет. Задержаны 454 лиц, разыскиваемых за совершение преступления. Во время проверок было изъято около 10 стволов, 4 патрона, 5 книг и листовок религиозно-экстремистского содержания», - сообщил замминистра.



Газета XXI ASR 24 августа под рубрикой «О чем говорят люди» опубликовала письмо группы пенсионеров за подписью «Принесли ли пенсию?». Ветераны одного из районов Наманганской области сообщают, что представители «Халк банка» выдают пенсию в неприспособленных помещениях, создавая огромные очереди, меняя время от времени место своей дисклокации. А старики мыкаются по нескольку дней, чтобы получить свои кровные.



Еженедельник «Жамият» разместил на своих страницах ответ Министерства сельского и водного хозяйства на критическую публикацию издания «Почему растет цена на мясо?». Ведомство заявило, что производством мяса занимаются предприниматели, а цены формируются в зависимости от спроса и предложения. От редакции отмечено, что такая позиция отраслевого министерства по крайней мере непонятна.



Издание «Биржа» разместило на своих страницах статью «Неугодное дело, запятнавшее честь паломников». В ней рассказывается, что сотрудники таможенной службы аэропорта Самарканда при досмотре гражданина, отправлявшегося на хадж в Саудовскую Аравию, обнаружили опий и незадекларированную валюту.



Ряд зданий подняли дискуссию по поводу возвращения узбекского языка к кириллице или все-таки сохранения избранного пути последовательного перехода на латинский шрифт. Так, в издании «Оила ва жамият» опубликована статья «У нас теперь нет права на ошибку». Автор утверждает, что, несмотря на все трудности, надо переходить на латинский шрифт.



Еженедельное издание «Даракчи» опубликовало материал «Продается недорого…место в армии, или Как искоренить взятки в сфере армейского призыва». В нем приводятся данные о даче взяток за прохождение срочной службы в армии. «Почему мы не прилагаем еще больших усилий по борьбе с коррупцией и взяточничеством, разъедающими эту систему изнутри? А родители? Зачем они сами несут взятки нерадивым чиновникам?», - задается риторическими вопросами автор.



Ряд узбекских СМИ сообщили весть о том, что на днях в Андижанской области на свет появились четверняшки. «В настоящее время мать и ее четверо богатырей чувствуют себя хорошо. Счастливая семья проживает в махалле Хамдустлик Шахриханского района Андижанской области. Четверняшкам дали имена Шавкатбек, Шуҳратбек, Ҳасан и Ҳусан», - пишут СМИ.



