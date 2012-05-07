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В мире мудрых мыслей

27 августа, прибывший в Самарканд президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отдал дань памяти своему предшественнику, посетив его могилу и возведенный над нею мавзолей.  Как сказано в официальном сообщении правительственного информационного агентства, своды мавзолея украшают цитаты из Корана и мудрые мысли покойного, выполненные на узбекском, русском и английском языках.

Напомним, что месяцем ранее, 27 июля, в республике был централизованно организован  поминальный плов, приуроченный к первой годовщине смерти первого президента суверенного Узбекистана, покинувшего этот мир на 79-м году жизни. На уровне слухов информация о смерти Ислама Каримова циркулировала со второй половины дня 27 августа 2016 года, официальной датой его смерти считается 2 сентября 2016 года.

В мире мудрых мыслей


Соб. инф.



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Просмотров: 529     28 августа 2017


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