О Рогуне и не только



Территория бывшего СССР в значительной своей части подвержена коррозии, которая разъедает экономику, экологию, энергетику, этнос. 4Э - по определению академика РАН Роберта Искандеровича Нигматулина. Всему голова - функция состояния энтропия, пусть это будет пятое «Э». Её рост обусловлен ростом неопределённости системы. Другими словами, хаосом. Проект «Рогунская дамба» - многопрофильная потенциальная угроза, в первую очередь, для населения Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Рогун находится на стыке этих трёх государств. Строительство такой махины таит в себе «запрограммированную» угрозу. Нельзя быть уверенным, что оно будет выполнено с соблюдением всех норм и технологических требований. Это - немаловажный фактор.



С другой стороны - Рогун привлекателен для совершения диверсий экстремистами-фанатиками. Проблема Рогуна обсуждалась на международной площадке крупнейшими учёными, специалистами по ирригации Германии и Италии с 1990 года. Были рассмотрены экономические, социальные, сельскохозяйственные, технические, технологические, политические, демографические аспекты. Десятилетний труд нашёл отражение в фундаментальной монографии, опубликованной на английском языке международными научными издательствами. Но я особо хочу остановиться на совместном фундаментальном труде французских и узбекских учёных, который, к сожалению, мало известен даже у нас, в Узбекистане, среди широкой общественности. Эта работа проводилась в Страсбургском университете, где базируется «Мировая сеть научного обмена», членом которой я являюсь. Академик А. Д. Гвишиани - вице-президент этой международной научной организации. Президент - выдающийся французский учёный, профессор Страсбургского университета Жан Боннин.



Монография посвящена растительности засушливых и полузасушливых зон Узбекистана. К сожалению, «нет пророка в своём отечестве». Труд узбекских учёных из Самарканда М.М. Махмудова и Б.К. Мардонова, выполненный совместно с французскими учёными Страсбургского университета на рубеже тысячелетий опубликован только на английском языке. Да и узбекская наука переживала не лучшие дни. По мнению профессора Жан-Даниэля Вальтера, монография убедительно доказывает необратимые последствия шапкозакидательского вмешательства в ирригационные сооружения. Мною были представлены фотодокументы последствий искусственных водохранилищ, перекрытых высокими дамбами, на примере построенной в 2010 году дамбы на о. Тасмания (Австралия). Участие узбекских учёных в разработке народнохозяйственных проектов, результат вклада в развитие науки российскими и советскими учёными, которые приехали в Среднюю Азию в начале 20–х годов прошлого столетия, бесценное наследие. Преемственность поколений должна идти во благо людей, а накопленный предшественниками опыт, - стать гарантией от повторения когда-то допущенных ошибок.



Марат Захидов, член Международного комитета по высоким дамбам (Люксембург).





