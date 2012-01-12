Первый памятник первому президенту

31 августа в Ташкенте состоялось торжественное открытие памятника Исламу
Каримову, установленного у резиденции Оксарой, где работал покойный. В церемонии открытия приняли участие президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, другие
должностные лица страны. Членов семьи первого президента представляла только его жена - Татьяна
Каримова. Сын от первого брака, две дочери от второго, зять, внук и
внучки на торжественной церемонии замечены не были.
2 сентября предполагается открыть памятник Исламу Каримову в Самарканде.
На снимках: у памятника И. Каримову работы И. Жабборова (фото Gazeta.uz) и некогда стоявшего в Ташкенте памятника В. Ленину работы В. Томского есть что-то общее.
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