Первый памятник первому президенту



31 августа в Ташкенте состоялось торжественное открытие памятника Исламу Каримову, установленного у резиденции Оксарой, где работал покойный. В церемонии открытия приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, другие должностные лица страны. Членов семьи первого президента представляла только его жена - Татьяна Каримова. Сын от первого брака, две дочери от второго, зять, внук и внучки на торжественной церемонии замечены не были.



2 сентября предполагается открыть памятник Исламу Каримову в Самарканде.



На снимках: у памятника И. Каримову работы И. Жабборова (фото



Членов семьи первого президента представляла только его жена - Татьяна Каримова. Сын от первого брака, две дочери от второго, зять, внук и внучки на торжественной церемонии замечены не были.2 сентября предполагается открыть памятник Исламу Каримову в Самарканде.у памятника И. Каримову работы И. Жабборова (фото Gazeta.uz ) и некогда стоявшего в Ташкенте памятника В. Ленину работы В. Томского есть что-то общее.