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Первый памятник первому президенту

31 августа в Ташкенте состоялось торжественное открытие памятника Исламу Каримову, установленного у резиденции Оксарой, где работал покойный. В церемонии открытия приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов, другие должностные лица страны. Членов семьи первого президента представляла только его жена - Татьяна Каримова. Сын от первого брака, две дочери от второго, зять, внук и внучки на торжественной церемонии замечены не были.

2 сентября предполагается открыть памятник Исламу Каримову в Самарканде.

На снимках: у памятника И. Каримову работы И. Жабборова (фото Gazeta.uz) и некогда стоявшего в Ташкенте памятника В. Ленину работы В. Томского есть что-то общее.

Первый памятник первому президенту

Первый памятник первому президенту

Первый памятник первому президенту


Соб. инф.



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Просмотров: 966     31 августа 2017


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