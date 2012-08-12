Наша гордость, боль и трагедия

2 сентября, в день памяти первого президента Узбекистана, в Самарканде открыт памятник Исламу Каримову. Сутками ранее памятник первому президенту открыли в Ташкенте. Еще один памятник появится в Карши, где И. Каримов работал первым секретарём областного комитета коммунистической партии. Его именем уже названы проспекты, школа, вуз, аэропорт. Почести, что называется, соблюдены в полном объеме. Сказать, что все граждане страны их приветствуют, значит слукавить. Не все.
По степени оценки деятельности, как еще недавно казалось, бессменного президента страны абсолютного единодушия в республике нет, что бы ни утверждали придворные социологи. Более того, отнюдь не всё население приветствует и сами памятники. Не говоря об этом публично, новая власть потому и распорядилась установить их только в трёх городах. Вряд ли были бы уместны бронзовые изваяния в Гулистане или Сырдарье, где за четверть века люди стали забывать о признаках цивилизации - природном газе, питьевой воде, электроэнергии, отоплении.
Сам Ислам Абдуганиевич, кстати, памятники не жаловал. Мало кто знает, что еще в 1990 году, в бытность первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, он распорядился убрать памятник Ленину на привокзальной площади Самарканда. Ладно бы открыто заявил о несогласии с ленинской политикой, это было бы можно объяснить, но, нет. Осматривая реконструируемую привокзальную площадь, проходя мимо памятника, он тихо бросил через плечо первому секретарю горкома:
-Убери.
-Это же Ленин, - сказал секретарь в замешательстве.
- Я сказал: убери.
Секретарь убрать памятник отказался, после чего убрали секретаря.
Самарканд стал своего рода точкой отсчёта. Вскоре памятники советского периода начали уничтожать повсеместно. С визгом и улюлюканьем сбивали статую Михаила Фрунзе, восседавшего на коне в сквере напротив Ташкентского педагогического института. Темной ночью выковыривали из постамента голову Карла Маркса в центре Ташкента. Такой же темной ночью крушили пантеон, где были захоронены жертвы контрреволюционного мятежа зимы 1918-1919 годов и находились могилы общественно-политических деятелей ушедшей эпохи. Вспомним судьбу памятников Юлдашу Ахунбабаеву, Сабиру Рахимову, Юрию Гагарину, Максиму Горькому...
Не в чести стали и другие материальные свидетельства недавнего совместного прошлого. Живы еще люди, которые помнят, как в 90-е из библиотек тоннами вывозили и сжигали книги, только на том основании, что они либо принадлежали перу советских писателей, либо были изданы в период существования Советского Союза. Варварски были вырублены столетние платаны, безжалостно снесено здание маленькой православной церкви, притулившейся к центральному столичному скверу. Одним из последних на жизни первого президента был выставлен за пределы Ташкента памятник кузнецу, взявшему на воспитание сирот, вывезенных с оккупированных территорий СССР в годы Великой Отечественной войны, – символ дружбы народов. Переименован был и одноименный проспект.
Заслуживает ли Ислам Каримов памятников? Вопрос хоть и каверзный, но ответим на него положительно: заслуживает. Просто потому, что он - часть истории нашего государства. Той, которая не бывает плохой или хорошей, но которую необходимо знать и помнить.
Мог ли нынешний президент исключить увековечивание памяти Ислама Каримова или же свести его к дежурному минимуму? Особенно если учесть, что одна из дочерей предшественника осуждена, двоюродный брат дочерей обвиняется в незаконном выводе из страны сотен миллионов долларов, а вопросы о законности доходов семьи младшей дочери почившего могут возникнуть весьма скоро.
Мог, и вряд ли кто осудил бы его за подобное решение. Мог, но не сделал, проявив не свойственное политикам великодушие, посчитав неправильным ставить знак равенства между покойным и членами его семьи. И это - не комплимент нынешнему главе государства, а скорее, констатация факта. Ислам Каримов, при всех его достоинствах и недостатках, - национальное достояние Узбекистана, его гордость, боль и трагедия. И, конечно, наша общая история. Та, которую Шавкат Мирзиёев перечёркивать или переписывать под себя не намерен.
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