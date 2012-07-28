За что мужей убивают жёны



28 августа – 2 сентября 2017 года



Ведущие республиканские газеты 29 августа опубликовали «Приветственное слово Президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию одиннадцатого международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари».



В СМИ также публикуется сообщение УзА «Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной туристской организации». «На встрече были обсуждены перспективные направления дальнейшего расширения практического сотрудничества в сфере туризма. Особое внимание было уделено вопросам реализации скоординированных мер по популяризации туристского направления в Узбекистан и регион Центральной Азии, развития новых видов туризма и разработки востребованных туристских продуктов, созданию современной и отвечающей международным стандартам инфраструктуры», - пишет УзА.



В сообщении «Молодежь Узбекистана должна быть достойной великих предков» говорится, что 27 августа президент прибыл в Самарканд. По данным агентства, глава государства начал поездку с посещения места упокоения первого президента страны Ислама Каримова. Он также посетил мавзолей Имама Бухари.



В этот же день в печати опубликован материал «Дальнейшее совершенствование и развитие национальной армии — наша приоритетная задача». В нем сообщается, что под председательством президента 28 августа в Самарканде состоялось выездное совещание, посвященное результатам осуществляемых реформ в Вооруженных Силах и выполнению актуальных задач в этом направлении. «Глава государства особо подчеркнул, что уровень боевой подготовки национальной армии, ее способность противостоять любым вызовам, представляющим угрозу безопасности страны, непосредственно связаны со степенью ее оснащенности современным вооружением и военной техникой», - пишет УзА.



Ведущие республиканские газеты 30 августа начали публиковать поздравления в адрес президента в связи с Днем независимости. Первым опубликован текст послания президента США.



«Мы приветствуем предпринимаемые Вами последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей», - говорится в послании Дональда Трампа.



31 августа на первых полосах газет опубликованы тексты поздравлений председателя КНР, президентов РФ, Казахстана, республики Корея, Турции.



В субботних номерах газет опубликованы выступления президента на торжествах, посвященных празднованию 26-летия независимости и на торжественной церемонии открытия памятника Исламу Каримову в Ташкенте.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 30 августа опубликовали законы «О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента», «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмане)».



Ряд изданий перепечатали материалы опроса, который провел центр «Ижтимоий фикр» в преддверии Дня независимости под заголовком «В будущее — с оптимизмом». «Абсолютное большинство участников опроса — 97,3 процента — главным достижением независимости называет сохранение и укрепление мира и безопасности в стране. 97,9 процента респондентов чувствуют себя защищенными. Граждане удовлетворены уровнем обеспечения личной безопасности, правопорядка на улицах, в общественных местах, в том числе за счет внедрения передовых технологий, систем видеонаблюдения», - пишут социологи.



В печати 29 августа опубликован материал «Центрально-азиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации». В нем рассказывается о международной научной конференции, проведенной в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО.



Узбекские СМИ публикуют материалы, посвященные памяти первого президента. Так, в еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована большая статья под заголовком, который в смысловом переводе означает «Личность, которая вырастила народ». Автор рассуждает о том, как трудно быть главой небольшой семьи, а бремя груза, которое несет глава государства во много раз больше. «Необратимым поворотом стал приход к руководству Узбекистаном Ислама Каримова, когда народ жил в условиях тирании, страдал от тиранического режима, не мог без разрешения центра даже есть хлеб, выращенный своими руками», - пишет журналист издания.



Газета «Хабар» опубликовала материал, озаглавленный «Президент и человек». В нем говорится о человеческих качествах покойного главы государства, который с большим уважением и пониманием относился к работе телевидения и его сотрудников. «В Узбекистане все хорошо знали, что лидер нации уважительно относился ко всем профессиям», - подчеркивает автор.



В газете «Оила ва жамият» 30 августа подняли проблему выращивания дынь. Под заголовком «Почему дыня становится червивой?» автор беседует с земледельцами, которые признают, что приходится экономить на химикатах.



В газете «Постда» 1 сентября подняли проблему убийств, которые происходят между супругами. В материале под заголовком «Что побудило женщину посягнуть на жизнь мужа?», рассказывается, что пожилая женщина долго терпела насилие от собственного 67-летнего мужа. Все деньги в доме уходили на алкоголь, а напившись, мужчина терял рассудок, жестоко избивал жену. В один из таких загулов женщина не выдержала - поздней ночь она убила мужа ударом лома в грудь. По данным издания, за семь месяцев в республике произошло 135 подобных случая. Из них в 34 случаях женщины убили собственных мужей.





