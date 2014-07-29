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Битва за сум 2

Цель – национальная платежная
система, обеспеченная золотым
эквивалентом
Прошло два месяца с момента первой публикации и сегодня предлагается оценить результат.
•    Со статьей ознакомились более 10 тысяч человек. Вывод - вопрос актуален.
•    Всего «отважились» прокомментировать материал 19 респондентов – не густо.
•    18 человек оценили материал крайне негативно, предположив много чего в части умственных способностей автора и его моральных качеств – ожидаемо.
•    Крайне благодарен респонденту, который положительно оценил изложенные мысли.

А теперь еще раз коротко о том, почему именно сейчас национальная валюта Узбекистана требует защиты. Основная проблема мировой финансовой системы и международной торговли – неравноценный обмен товарами и услугами между «развитыми» и «развивающимися» странами. Неравенство основано на том, что «развитые» страны создали и активно защищают всеми им доступными средствами систему «финансового грабежа» всех остальных - «неразвитых». При этом эффективная машина пропаганды «развитых» стран убеждает весь мир, что именно их финансовая модель идеальна, именно они несут прогресс и счастье всему миру. Спорить бесполезно, англосаксонская финансовая модель идеальна – для англосаксов.

Может ли Узбекистан защитить свои финансовые интересы, интересы своих граждан в сложившейся ситуации? Ответ положителен. Необходимо только выстроить национальную денежную систему с учетом уже накопленного Узбекистаном опыта.
  
Принцип 1.
Сохранить действующий в Узбекистане в настоящий момент полный государственный контроль в области валютного регулирования. Право проведения операций по конвертации национальной валюты предоставить только Государственной валютной бирже.
Принцип 2.
Осуществлять формирование и регулирование валютного курса исключительно на основе спроса и предложения (реализовать рыночный механизм формирования курса национальной валюты для всех участников рынка без каких-либо исключений).
Принцип 3.
Предоставить право участвовать в операциях с валютой на Государственной валютной бирже только уполномоченным банкам Узбекистана, административно запретив доступ на валютный рынок Узбекистана отечественным и международным валютным спекулянтам.
Принцип 4.
Законодательно закрепить правило - все услуги уполномоченных банков своим клиента, связанные  с проведением валютных операций, оказываются без какой-либо оплаты и комиссий.
Принцип 5.
Защитить товары и услуги Узбекистана от экспансии иностранных производителей. Защитить внутренний финансовый рынок  - установить для всех, без какого-либо исключения, физических и юридических лиц специальный налог на приобретение валютных средств. Предоставить право правительству самостоятельно оперативно устанавливать ставку налога на приобретение валютных средств с учетом факторов и процессов, находящихся вне компетенции Узбекистана (имеется положительный опыт Белоруссии в использовании аналогичного налога в 2014-2015 годах).
Принцип 6.
Реализовать эффективную систему стабилизации курса национальной валюты, обеспечив ее поддержку золотым эквивалентом – ввести в оборот золотой сум.

На последнем хотелось бы остановиться подробней. На первый взгляд, идея ввода в оборот золотого эквивалента национальной валюты утопична. Но это только на первый взгляд. Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на июль месяц 2017 года составляют около 20 млрд. долларов. Об этом заявил заместитель министра финансов Узбекистана. По оценке МВФ, размер золотовалютных резервов Узбекистана около 15 млрд. долларов. Учитывают ли эти оценки остатки валюты (в основном долларов), находящихся на руках населения, - неизвестно. Но даже если 20 млрд. долларов - это все валютные резервы, предлагается подумать о том, готов ли Узбекистан потерять активы в размере двухгодового экспорта при возникновении проблем с американским долларом.

Конечно, весь мир заинтересован в стабильном состоянии американской валюты и будет делать все для того, чтобы долларовая пирамида, воздвигнутая до небес американскими финансистами, не развалилась. А если? А вдруг? В этом случае на счетах нашего государства и юридических лиц окажутся «фантазии» в виде набора цифр, не имеющих никаких материальных эквивалентов, а на руках населения - резанные зеленые «фантики» с портретами американских президентов. Не думаю, что при обвале доллара Узбекистану, узбекским предприятиям и гражданам Узбекистана наши американские «братья» предоставят исключительное право обменять «фантики» на реальные активы.
 
Никто не предлагает отказаться от доллара в международных расчетах. Предлагается уменьшить зависимость Узбекистана, предприятий и граждан нашей страны от американской валюты, используемой в качестве средства накопления. Предлагается заместить американскую валюту, не участвующую в товарном обороте, на стабильное законное платежное средство Узбекистана в виде золотого сума.

Уместно напомнить, что аналогичная задача уже решалась Российской империей в конце XIX века – денежная реформа Витте. Результаты денежной реформы Витте – стабилизация экономической ситуации в России, укрепление рубля, улучшение инвестиционного климата.

Если в Узбекистане специалисты, котором по плечу разработка теории решения этой задачи? Даже если таких специалистов в Узбекистане нет, то по публикациям в открытой печати видно, что такие специалисты есть в Российской Академии Наук – группа Глазьева С. и Титова Б. Именно этой рабочей группой разработана альтернативная «Программа экономического роста» России.

Давайте помечтаем. Узбекистан первым на постсоветском пространстве разработал и реализовал устойчивую государственную финансовую систему на базе реального золотого эквивалента – сума. Согласитесь – красивая идея. Глядишь, другие проснутся и подтянутся... 
 
Григорий Зомерфрайнд, специально для UzMetronom.com

Битва за сум 2






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Просмотров: 1889     4 сентября 2017


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