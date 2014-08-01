





Физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в коммерческих банках с зачислением купленных средств на международные платежные карты, используя их за границей без ограничений.



Президент Узбекистана поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке социально уязвимых слоев населения с целью смягчить последствия валютной либерализации. Правоприменительным и фискальным структурам поручено пресекать необоснованное завышение цен на товары и услуги, неизбежное при осуществлении реформы валютного рынка.



Полный текст указа доступен



2 сентября президент Узбекистана подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», гарантирующий реализацию прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению. Документ предполагает, что уже с 5 сентября юридические лица Республики Узбекистан могут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов и так далее).Физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в коммерческих банках с зачислением купленных средств на международные платежные карты, используя их за границей без ограничений.Президент Узбекистана поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке социально уязвимых слоев населения с целью смягчить последствия валютной либерализации. Правоприменительным и фискальным структурам поручено пресекать необоснованное завышение цен на товары и услуги, неизбежное при осуществлении реформы валютного рынка.Полный текст указа доступен на сайте главы государства.