

Младшая дочь Ислама Каримова разместила в социальных сетях информацию о своем вкладе в создание и оформление мемориального комплекса в Самарканде в память о первом президенте Узбекистана, представив его проектирование и возведение как семейную инициативу, получившую государственную поддержку.



Уж кто-кто, а дама, объявившая о сложении полномочий представителя Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО, должна отдавать себе отчет, что решение об увековечивании памяти Ислама Каримова, равно как и определение места его упокоения, в стране принимал не узкий семейный круг почившего, а органы государственной власти. Хотя бы потому, что захоронению подлежал не просто отец одного сына и двух дочерей, а первый глава суверенного государства. Правоустанавливающие документы об увековечивании памяти принимали не члены семьи покойного, а нынешний президент страны. Он, будем говорить откровенно, лично определял, где установить памятники своему предшественнику. Он, а не вдова покойного и тем более, не его младшая дочь, решал, как должны выглядеть памятники Исламу Каримову. Действующий президент Узбекистана, а не члены семьи его предшественника, в конечном итоге определит, каким быть памятнику Исламу Каримову в Москве.



Будем откровенны и далее. Именно Шавкат Мирзиёев, а не Лола Тилляева, каждый свой приезд в Самарканд начинал с посещения места упокоения первого президента Узбекистана, инспектирования хода строительства мавзолея и благоустройства прилегающей к нему территории в исторической части города. Он, образно говоря, был главным архитектором и прорабом на этой масштабной и впечатляющей стройке.



Необходимо напомнить, что в минувшем году Лола Каримова-Тилляева (тогда на сайте МИД её фамилия писалась через дефис) заявила о финансовом участии своей семьи в строительстве мечети «Ислам-ота», ранее именовавшейся «Джурабек». В подтверждение сказанному она заказала фотосессию на фоне строительных лесов, где была запечатлена в черном тюрбане и солнцезащитных очках. Однако злые языки утверждают, что торговая семья, проживающая за границей под дипломатическим прикрытием, просто выкупила мечеть у авторитетного узбекского бизнесмена. Причем, выкупила еще в начале 2016 года. Авторитет, чей негласный патронат над мечетью «Джурабек» никто не оспаривал, возможно, пошёл на сделку лишь потому, что «отец-основатель» на тот момент был еще жив.



Кстати, об «отце-основателе», как всё чаще именует дочурка папеньку. Лукавит барышня, либо не знает, что с инициативой ввести в Узбекской ССР должность президента выступил не Ислам Каримов, а Шукурулло Мирсаидов. Что касается инициативы принятия Декларации о государственном суверенитете, то и она исходила не от Ислама Каримова, а от депутатов Верховного Совета Узбекской ССР. Отец-основатель запомнился современникам тем, что из Индии, где находился с визитом, отдал устную команду поддержать ГКЧП. От чего позже отрёкся, позаботившись о молчании свидетелей.



Возвращаясь к роли жены владельца компании «Абу Сахий» в истории строительства мавзолея Исламу Каримову. Детально описав внешний и внутренний облик места упокоения отца троих детей, младшая дочь выразила благодарность за содействие в реализации проекта своей маме, нынешнему президенту Узбекистана, министерствам и ведомствам республики. Именно в этой последовательности. Читаешь и чувствуешь барские интонации в тексте, словно светская дама с личной парфюмерной линией по инерции прошлых лет рассматривает Узбекистан как семейное предприятие и никак иначе. Сказать, что это бестактность, лишь констатировать интеллектуальную ограниченность дамы и её переоценку собственной значимости. Это, как «Я и Ленин» в устах рядового эсера-меньшевика, встретившего 1918 год в Шанхае.



Где он и где Ленин…



Уж кто-кто, а дама, объявившая о сложении полномочий представителя Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО, должна отдавать себе отчет, что решение об увековечивании памяти Ислама Каримова, равно как и определение места его упокоения, в стране принимал не узкий семейный круг почившего, а органы государственной власти. Хотя бы потому, что захоронению подлежал не просто отец одного сына и двух дочерей, а первый глава суверенного государства. Правоустанавливающие документы об увековечивании памяти принимали не члены семьи покойного, а нынешний президент страны. Он, будем говорить откровенно, лично определял, где установить памятники своему предшественнику. Он, а не вдова покойного и тем более, не его младшая дочь, решал, как должны выглядеть памятники Исламу Каримову. Действующий президент Узбекистана, а не члены семьи его предшественника, в конечном итоге определит, каким быть памятнику Исламу Каримову в Москве.Будем откровенны и далее. Именно Шавкат Мирзиёев, а не Лола Тилляева, каждый свой приезд в Самарканд начинал с посещения места упокоения первого президента Узбекистана, инспектирования хода строительства мавзолея и благоустройства прилегающей к нему территории в исторической части города. Он, образно говоря, был главным архитектором и прорабом на этой масштабной и впечатляющей стройке.Необходимо напомнить, что в минувшем году Лола Каримова-Тилляева (тогда на сайте МИД её фамилия писалась через дефис) заявила о финансовом участии своей семьи в строительстве мечети «Ислам-ота», ранее именовавшейся «Джурабек». В подтверждение сказанному она заказала фотосессию на фоне строительных лесов, где была запечатлена в черном тюрбане и солнцезащитных очках. Однако злые языки утверждают, что торговая семья, проживающая за границей под дипломатическим прикрытием, просто выкупила мечеть у авторитетного узбекского бизнесмена. Причем, выкупила еще в начале 2016 года. Авторитет, чей негласный патронат над мечетью «Джурабек» никто не оспаривал, возможно, пошёл на сделку лишь потому, что «отец-основатель» на тот момент был еще жив.Кстати, об «отце-основателе», как всё чаще именует дочурка папеньку. Лукавит барышня, либо не знает, что с инициативой ввести в Узбекской ССР должность президента выступил не Ислам Каримов, а Шукурулло Мирсаидов. Что касается инициативы принятия Декларации о государственном суверенитете, то и она исходила не от Ислама Каримова, а от депутатов Верховного Совета Узбекской ССР. Отец-основатель запомнился современникам тем, что из Индии, где находился с визитом, отдал устную команду поддержать ГКЧП. От чего позже отрёкся, позаботившись о молчании свидетелей.Возвращаясь к роли жены владельца компании «Абу Сахий» в истории строительства мавзолея Исламу Каримову. Детально описав внешний и внутренний облик места упокоения отца троих детей, младшая дочь выразила благодарность за содействие в реализации проекта своей маме, нынешнему президенту Узбекистана, министерствам и ведомствам республики. Именно в этой последовательности. Читаешь и чувствуешь барские интонации в тексте, словно светская дама с личной парфюмерной линией по инерции прошлых лет рассматривает Узбекистан как семейное предприятие и никак иначе. Сказать, что это бестактность, лишь констатировать интеллектуальную ограниченность дамы и её переоценку собственной значимости. Это, как «Я и Ленин» в устах рядового эсера-меньшевика, встретившего 1918 год в Шанхае.Где он и где Ленин…