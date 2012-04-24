Он сказал: поехали



Центральный банк Узбекистана установил новый курс национальной валюты по отношению к доллару США. Начиная с 5 сентября, за 1 доллар банк готов давать 8100 сумов.



В сообщении пресс-службы ЦБ



В сообщении пресс-службы ЦБ сказано , что межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно. Валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.