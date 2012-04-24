Он сказал: поехали

Центральный банк Узбекистана установил новый курс национальной валюты по
отношению к доллару США. Начиная с 5 сентября, за 1 доллар банк готов
давать 8100 сумов.
В сообщении пресс-службы ЦБ сказано, что
межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на
Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно.
Валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и
предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной
биржи.
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