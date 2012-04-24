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Он сказал: поехали

Центральный банк Узбекистана установил новый курс национальной валюты по отношению к доллару США. Начиная с 5 сентября, за 1 доллар банк готов давать 8100 сумов.

В сообщении пресс-службы ЦБ сказано, что межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно. Валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Он сказал: поехали


Соб. инф.



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Просмотров: 807     5 сентября 2017


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