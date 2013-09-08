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Плотина - больше не преграда

5 сентября начался визит президента Узбекистана в Кыргызстан. В первый же день переговоров в формате один на один главам государств удалось прийти к договоренности о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС. Аналитики считают, что даже если бы президенты больше ни о чем не договорились, одного этого достаточно, чтобы считать визит не только успешным, но и прорывным в двусторонних межгосударственных отношениях.

Не секрет, что в бытность правления Ислама Каримова Узбекистан на всех уровнях отчаянно сопротивлялся строительству ГЭС на территории Кыргызстана и Таджикистана, убеждая мировое сообщество в пагубности подобного решения для стран, расположенных в низовьях рек. Попытки соседей аргументированно обосновать абсурдность подобного вывода наталкивались на еще более отчаянное сопротивление и неприятие. Позицию Ислама Каримова не могли изменить даже предметные исследования в этой области. К примеру, в начале нынешнего тысячелетия на стол президенту Узбекистана легла пояснительная записка, в которой были сделаны экономические выкладки, доказывающие взаимную выгоду от строительства каскада ГЭС в Кыргызстане на основе создания межгосударственного консорциума с последующим совместным управлением гидроэнергетическими комплексами.

В качестве одного из доводов в пользу подобного решения приводились миллиардные финансовые потери от нехватки воды в период полива хлопчатника. Специалисты, готовившие записку для Ислама Каримова, подсчитали, что Узбекистану выгоднее продавать газ соседям по цене 1 доллар за 1000 кубометров, нежели ежегодно нести убытки от того, что сосед в зимний период вынужден сбрасывать воду из необходимости дать свет и тепло в свои южные регионы. И. Каримов с докладной запиской ознакомился, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Амбиции возобладали над разумом.

Шавкат Мирзиёев, системно пренебрегающий устоявшимися стереотипами в решении проблем, похоже, на лету ухватил преимущества совместного строительства и эксплуатации каскада Камбаратинских ГЭС. Либо, что более вероятно, принял за основу ту давнюю, но не реализованную предшественником докладную.

- Мы серьезно договорились по водным вопросам, по строительству электростанций. Алмазбек Атамбаев убедил нас, что ни одна станция в Кыргызстане не будет строиться без участия Узбекистана. Мы готовы принимать самое активное, в том числе и финансовое участие. Мы должны взвешенно, продуманно и разумно все делать, чтобы это было выгодно обеим сторонам. А строительство нам выгодно. Эта станция нужна», - заявил президент Узбекистана.

Плотина - больше не преграда

Плотина - больше не преграда


Соб. инф.



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Просмотров: 1389     6 сентября 2017


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