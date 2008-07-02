Чиновников призвали на службу







В официальном комментарии к указу президента Узбекистана сказано, что реализация административной реформы будет способствовать полноценному воплощению в жизнь принципа, согласно которому «не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».



Тексты указа главы государства и Концепции административных реформ



8 сентября президент Узбекистана указом утвердил концепцию административной реформы, предполагающую повышение эффективности системы государственного управления. Как сказано в документе, необходимость реформирования управленческого аппарата обусловлена «наличием системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное проведение государственной политики по модернизации отраслей экономики и социальной сферы, всестороннему развитию территорий, повышению уровня жизни и благосостояния населения».В официальном комментарии к указу президента Узбекистана сказано, что реализация административной реформы будет способствовать полноценному воплощению в жизнь принципа, согласно которому «не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».Тексты указа главы государства и Концепции административных реформ опубликованы на сайте национального информационного агентства.