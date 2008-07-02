Чиновников призвали на службу

8 сентября президент Узбекистана указом утвердил концепцию административной реформы, предполагающую повышение эффективности системы государственного управления. Как сказано в документе, необходимость реформирования управленческого аппарата обусловлена «наличием системных проблем и недостатков, сдерживающих успешное проведение государственной политики по модернизации отраслей экономики и социальной сферы, всестороннему развитию территорий, повышению уровня жизни и благосостояния населения».
В официальном комментарии к указу президента Узбекистана сказано, что реализация административной реформы будет способствовать полноценному воплощению в жизнь принципа, согласно которому «не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».
Тексты указа главы государства и Концепции административных реформ опубликованы на сайте национального информационного агентства.
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