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Праздник живота

8 сентября в Ташкенте решили установить мировой рекорд, приготовив в одном казане 8 тонн плова, для чего перекрыли движение автотранспорта в центре города. Как сообщило местное интернет-издание, на плов ушло полторы тонны говядины, 400 килограммов баранины, 220 килограммов думбы, около двух тонн риса, 440 литров растительного масла и так далее. По подсчётам специалистов, это недельный рацион продуктов двух детских домов и одного дома для престарелых.

Судя по распространенной информации, общий вес приготовленного блюда не дотянул до заявленного рекорда 620 килограммов, но представитель Книги рекордов Гиннеса результат зафиксировал. Битва за миску плова, если верить свидетельствам очевидцев, проходила за пределами цивилизационных норм.

Добавим к сказанному, что действо планировалось в рамках фестиваля национальной культуры «Узбегим».

Праздник живота


Соб. инф.



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Просмотров: 2230     9 сентября 2017


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