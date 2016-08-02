Без вины оштрафованный



Уважаемая редакция, вы единственная надежда быть услышанным. В августе работники хокимията собрались снести коллективную стоянку бывшего гаражного кооператива «Елена», давно не существующего. Люди задали вопрос: куда ставить машины, а их не менее сорока. Конкретного решения выработано не было, и представители городских структур управления обещали детально изучить вопрос и найти приемлемое решение, оповестив о нем всех владельцев гаражей. Дважды о предстоящем собрании объявляли работники городских структур управления и не являлись, документа о сносе гаражей никто не видел. Через некоторое время пришла повестка в суд, прихожу, дают какие-то бумаги, всё на государственном языке, делаю замечание, что у меня есть право всё прочесть на русском языке, в ответ слышу, что здесь ничего нет об обязательном сносе гаража. Недоумевая подписываю бумаги, вскоре приносят письмо из которого я понял только, что был суд и я должен заплатить судебные издержки в размере 75 тысяч сумов, и всё это за подписью Ф.Т. Турсунова.



Обращался для рассмотрения данной ситуации в прокуратуру Мирабадского района, в районный суд, требуя рассмотреть моё дело в моём присутствии. Ответов не получил. Почему я, пенсионер, должен оплатить 75 тысяч сумов?



Афанасьев С.О.

Ташкент, Мирабадский район, массив Бехтерева, д. 3, кв.69.





