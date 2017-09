Дурь так и прёт

3-9 сентября 2017 года



Ведущие СМИ Узбекистана вышли в свет 3 сентября (воскресенье) вне графика, для освещения официальных событий, произошедших накануне. В этот день на первых полосах газет размещено «Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Самарканде».



«В этом памятнике ярко отражены свойственные Исламу Абдуганиевичу прекрасные качества, он будто смотрит на нас мудрым, полным заботы взглядом, поздравляет жителей дорогого его сердцу Самарканда, всех соотечественников с сегодняшними светлыми праздниками, выражает нам самые добрые пожелания», - приводят СМИ слова главы государства.



В этих же номерах газет опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и Турции», а также текст поздравления с праздником независимости, направленный президентом Туркменистана.



Под заголовком «Динамичное развитие регионов - требование сегодняшнего дня» 3 сентября публикуется сообщение УзА о том, что президент посетил Зарбдорский район Джизакской области. «Глава нашего государства осмотрел хлопковые поля фермерского хозяйства «Тошкесган», побеседовал с фермерами и дехканами о правильном и качественном проведении агротехнических мероприятий, своевременном сборе урожая», - пишет УзА.



В республиканской печати 5 сентября опубликован указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».



В газетах 6 сентября опубликован большой отчет УзА под заголовком «Сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном доверии». В нем рассказывается о пребывании президента страны с государственным визитом Киргизии. Под заголовком «Новые перспективы сотрудничества» публикуется сообщение о втором дне пребывания главы Узбекистана в соседней республике.



В СМИ 8 сентября анонсируется предстоящий визит президента Узбекистана в Казахстан. «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 9-10 сентября 2017 года посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям», - пишут газеты.



В субботних номерах газет республики опубликован указ главы государства «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» и комментарий к нему. Как отмечается в документе, цель запланированной административной реформы - создание эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, повышение конкурентоспособность страны на международной арене, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» публикуют законы, одобренные Сенатом на последнем пленарном заседании.



Так, 7 сентября напечатан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института дознания». В номерах за 8 сентября размещен закон «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», 9 сентября – закон «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью».



Ряд изданий перепечатали сообщение УзА «Встречи делегации Регионального отделения ООН». В нем говорится, что в Узбекистане находится делегация Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии во главе с директором данного отделения Р. Коменды. «Целью визита является обсуждение приоритетных направлений сотрудничества в области прав человека, а также совместная реализация мероприятий, предусмотренных в Плане действий по дальнейшему развитию сотрудничества с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, принятом Совместным постановлением Кенгаша Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 16 июня текущего года», - пишут СМИ.



Узбекские СМИ опубликовали материал УзА «Встреча представителей двух братских народов». В нем рассказывается, что на пограничном комплексе «Дустлик» Ходжаабадского района Андижанской области состоялась встреча представителей Андижанской области Республики Узбекистан и Ошской области Кыргызской Республики.



В газете «Народное слово» 3 сентября под рубрикой «Памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова» опубликована большая статья «Жизнь во имя народа, во имя Родины». «Исторический феномен, который демонстрирует Узбекистан на протяжении последних 26 лет, представляет теоретический и практический интерес, особенно для зарубежной аудитории», - пишет в преамбуле автор. Далее он отмечает, что многие иностранные специалисты и журналисты прежде скептически относились к реализуемой в молодом государстве политике.



«Какие только не использовались избитые клише и штампы в адрес Узбекистана в предубеждениях: «несостоявшееся государство», «авторитарный режим» и т. д. и т. п. Довольно недружелюбные суждения скептиков впоследствии сменились на здравые и объективные оценки», - пишет автор и приводит примеры сказанному.



Далее он говорит о важности научного наследия оставленного бывшим президентом и его сохранении, предлагает проводить ежегодные республиканские и международные теоретико-прикладные конференции, «круглые столы», так называемые «Каримовские чтения». «Есть необходимость систематизации многочисленных произведений Ислама Каримова. Следует понимать, что мысли и идеи, заложенные в них, представляют собой целую и цельную философию: четко и ясно читается и философия экономики, и философия права, и философия государства, и философия общества, и этика, и аксиология (философия ценностей), и философия прав человека. Наука, как и сама жизнь, многогранна, и поэтому ученые разных поколений и стран будут находить все новые и новые грани и стороны в философии Ислама Каримова», - убежден автор.



Ряд СМИ сообщили, что АО «Узбекистон почтаси» выпустила серию почтовых марок, посвященных И.А.Каримову. Как отмечается, в почтовых марках воплощены все события и достижения страны в годы независимости под руководством И. Каримова.



Узбекские СМИ перепечатали короткую заметку УзА под заголовком «Будем достойны нашего великого лидера». В ней сообщается, что в Узбекском государственном университете мировых языков состоялись презентация сборника сочинений на английском языке My first President («Мой Первый Президент»). Сообщается, что в конкурсе сочинений на английском языке My first President, организованном Научно-просветительским мемориальным комплексом имени Ислама Каримова, Республиканским благотворительным общественным фондом имени Ислама Каримова, Минвузом и другими организациями-партнерами, приняли участие студенты вузов. Комиссией конкурса было рассмотрено более 500 сочинений, 36 из них включены в сборник.



Еженедельник «Жамият» опубликовал заметку под заголовком «Создать памятник Первому президенту было непросто». Автор – скульптор Ильхом Джаббаров рассказал о творческом процессе, поделился воспоминаниями об И.Каримове.



Обозреватель этой газеты опубликовал статью «Трагедия Мьянмы». Он рассказал об истории мусульман-рахинга, проживавших в этой стране, их массовом переселении в соседний Бангладеш.



В этом же издании опубликован материал под заголовком «Что творится с печатью?». Автор рассуждает о современных средствах массовой информации, о том, что не все из них соответствуют современным требованиям. «Печать – прежде всего идеология. Поэтому она никогда не должна превращаться в средство развлечения», - пишет он.



Журналист газеты «Менинг мулким» - «Частная собственность» рассказал, как пытался обналичить деньги в банкомате. В заметке «Как они работают» автор пишет, что три раза с временным интервалом подходил к аппарату, но каждый раз ему говорили, что деньги скоро загрузят. Затем он вернулся в редакцию и поэтапно обзвонил сотрудников банков, начиная от рядового, до управляющего. После общения с последним ему перезвонили и пригласили подойти к банкомату для получения наличных денег.



Другое еженедельное издание опубликовало критический материал о низком качестве строительства так называемого образцового жилья в сельской местности. «Нужны ли контролеры над контролерами?» - так озаглавлена эта статья. Автор пишет, что когда пытаешься разобраться в причине брака, найти виновников практически невозможно.