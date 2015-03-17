

Президенту Республики Узбекистан

Ш.М.Мирзиёеву

от гражданина Ф.М.Тиловова



Многоуважаемый Шавкат Миромонович, прежде всего, позвольте выразить вам почтение, уважение и огромную благодарность за Ваш кропотливый, тяжелый труд осуществляемый со всей отдачей во благо граждан Узбекистана. В своих выступлениях вы говорили, что для полного и четкого понимания проблем простого народа прослеживаете интернет и социальные сети, что побудило меня написать это письмо. Хотелось бы отметить данное обращение - не жалоба, а просьба отчаявшегося человека.



Я, Тиловов Фахриддин, родился в 1997 году в Олтынсайском районе Сурхандарьинской области. Мы - многодетная семья. 4 девочки и 3 мальчика. Я очень рано остался сиротой, в 3 года погиб отец, в 12 лет из-за тяжелейщих условий быта от сердечного приступа в 40 лет скончалась мать. Три брата, работая день и ночь у фермеров в поле, в подсобных хозяйствах выдали 4 сестер замуж.



После окончания школы жил у родственников, знакомых отца, где учился в в Ташкентском профессиональном колледже связи в русской группе обучения. В настоящее время не имею определенного дохода, постоянной работы и места жительства. Социальный статус - круглая сирота.



За годы тяжелейшей сиротской жизни понял одно: достойной жизни, котороя даст возможность помочь родным и близким, можно достичь учебой и получением любимой профессии. После окончания в 2016 году колледжа стал абитуриентом Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, но не поступил. Дополнительным стимулом для выбора указанного вуза явился тот факт что по вашей инициативе в Сурхандарьинской области был дан страт строительству крупного завода по производству текстильной продукции.



2017 году повторно стал абитуриентом с узбекским языком обучения факультета легкой промышленности, где по итогам тестов набрал 87,6 баллов, и не поступил. Но на этот же факультет для русского языка обучения средний проходной балл составил 72 балла.



В эти мгновения вспомнил слова умирающей матери: «Никогда не отчаивайся, мир не без добрых людей». Я начал обрящяться в инстанции с просьбой о переводе. Уже больше месяца хожу по ведомствам и учреждениям. В большинстве случаев на мои обращения дают отписки, а при встрече с ответсвенними лицами говорят, что «решение этого вопроса не входит в нашу компетенцию, вот только сможем помочь с оплатой суммы контракта».



Я не прошу о финансовой помощи, благо родственники, махалля, односельчане готовы оплатить сумму моего контракта. Прошу лишь об одном: дать мне шанс на учебу. С учетом того, что набранные мною 87,6 баллов для узбекского языка обучения на факультете легкой промышленности недостаточны, а на факультет с русским языком обучения средний проходной балл составил 72 балла, прошу вас дать разрешение на перовод на факультет с русским языком обучения.



С уважением, Тиловов Фахриддин



ftilovov@mail.ru





Многоуважаемый Шавкат Миромонович, прежде всего, позвольте выразить вам почтение, уважение и огромную благодарность за Ваш кропотливый, тяжелый труд осуществляемый со всей отдачей во благо граждан Узбекистана. В своих выступлениях вы говорили, что для полного и четкого понимания проблем простого народа прослеживаете интернет и социальные сети, что побудило меня написать это письмо. Хотелось бы отметить данное обращение - не жалоба, а просьба отчаявшегося человека.Я, Тиловов Фахриддин, родился в 1997 году в Олтынсайском районе Сурхандарьинской области. Мы - многодетная семья. 4 девочки и 3 мальчика. Я очень рано остался сиротой, в 3 года погиб отец, в 12 лет из-за тяжелейщих условий быта от сердечного приступа в 40 лет скончалась мать. Три брата, работая день и ночь у фермеров в поле, в подсобных хозяйствах выдали 4 сестер замуж.После окончания школы жил у родственников, знакомых отца, где учился в в Ташкентском профессиональном колледже связи в русской группе обучения. В настоящее время не имею определенного дохода, постоянной работы и места жительства. Социальный статус - круглая сирота.За годы тяжелейшей сиротской жизни понял одно: достойной жизни, котороя даст возможность помочь родным и близким, можно достичь учебой и получением любимой профессии. После окончания в 2016 году колледжа стал абитуриентом Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, но не поступил. Дополнительным стимулом для выбора указанного вуза явился тот факт что по вашей инициативе в Сурхандарьинской области был дан страт строительству крупного завода по производству текстильной продукции.2017 году повторно стал абитуриентом с узбекским языком обучения факультета легкой промышленности, где по итогам тестов набрал 87,6 баллов, и не поступил. Но на этот же факультет для русского языка обучения средний проходной балл составил 72 балла.В эти мгновения вспомнил слова умирающей матери: «Никогда не отчаивайся, мир не без добрых людей». Я начал обрящяться в инстанции с просьбой о переводе. Уже больше месяца хожу по ведомствам и учреждениям. В большинстве случаев на мои обращения дают отписки, а при встрече с ответсвенними лицами говорят, что «решение этого вопроса не входит в нашу компетенцию, вот только сможем помочь с оплатой суммы контракта».Я не прошу о финансовой помощи, благо родственники, махалля, односельчане готовы оплатить сумму моего контракта. Прошу лишь об одном: дать мне шанс на учебу. С учетом того, что набранные мною 87,6 баллов для узбекского языка обучения на факультете легкой промышленности недостаточны, а на факультет с русским языком обучения средний проходной балл составил 72 балла, прошу вас дать разрешение на перовод на факультет с русским языком обучения.С уважением, Тиловов Фахриддин