Двадцать лет стоим на пороге



16 сентября в Ташкент с государственным визитом прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В аэропорту главу братского государства встретил его узбекский коллега, тем самым подчеркнув традиционное уважение к старшим и важность активизации отношений между двумя странами.



Программа визита началась с посещения мавзолеев известных предков казахского и узбекского народа, о существовании которых ранее знали только специалисты. «Пусть возрадуется дух великих предков», -



Затем Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев возложили цветы к памятнику первому президенту Узбекистана и отбыли в загородную государственную резиденцию, чем осложнили передвижение по дорогам от жилого массива ТТЗ в направлении райцентра Кибрай и далее по маршруту. Частные автомобили, равно как рейсовые автобусы и маршрутные такси сюда напрямую не пропускали с вечера до полуночи. Что было позже - не знаем.



Согласно официальной информации, по итогам государственного визита в Узбекистан президента Казахстана подписано совместное Заявление, а также 10 документов, регламентирующих двустороннее сотрудничество. Кроме того, к визиту были приурочены выставка продукции предприятий Казахстана и издание на узбекском языке книги Нурсултана Назарбаева «XXI аср бусагасида» («На пороге XXI века»), предисловие к которой написал Шавкат Мирзиёев.



К месту заметить, что 20 лет назад в Ташкенте была издана книга Ислама Каримова «Узбекистан на пороге ХХI века». Предисловие к ней написать было некому.



Программа визита началась с посещения мавзолеев известных предков казахского и узбекского народа, о существовании которых ранее знали только специалисты. «Пусть возрадуется дух великих предков», - заявил высокий гость, подытоживая ознакомление с захоронениями.Затем Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев возложили цветы к памятнику первому президенту Узбекистана и отбыли в загородную государственную резиденцию, чем осложнили передвижение по дорогам от жилого массива ТТЗ в направлении райцентра Кибрай и далее по маршруту. Частные автомобили, равно как рейсовые автобусы и маршрутные такси сюда напрямую не пропускали с вечера до полуночи. Что было позже - не знаем.Согласно официальной информации, по итогам государственного визита в Узбекистан президента Казахстана подписано совместное Заявление, а также 10 документов, регламентирующих двустороннее сотрудничество. Кроме того, к визиту были приурочены выставка продукции предприятий Казахстана и издание на узбекском языке книги Нурсултана Назарбаева «XXI аср бусагасида» («На пороге XXI века»), предисловие к которой написал Шавкат Мирзиёев.К месту заметить, что 20 лет назад в Ташкенте была издана книга Ислама Каримова «Узбекистан на пороге ХХI века». Предисловие к ней написать было некому.