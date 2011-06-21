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Двадцать лет стоим на пороге

16 сентября в Ташкент с государственным визитом прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В аэропорту главу братского государства встретил его узбекский коллега, тем самым подчеркнув традиционное уважение к старшим и важность активизации отношений между двумя странами.

Программа визита началась с посещения мавзолеев известных предков казахского и узбекского народа, о существовании которых ранее знали только специалисты. «Пусть возрадуется дух великих предков», - заявил высокий гость, подытоживая ознакомление с захоронениями.

Затем Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев возложили цветы к памятнику первому президенту Узбекистана и отбыли в загородную государственную резиденцию, чем осложнили передвижение по дорогам от жилого массива ТТЗ в направлении райцентра Кибрай и далее по маршруту. Частные автомобили, равно как рейсовые автобусы и маршрутные такси сюда напрямую не пропускали с вечера до полуночи. Что было позже - не знаем.

Согласно официальной информации, по итогам государственного визита в Узбекистан президента Казахстана подписано совместное Заявление, а также 10 документов, регламентирующих двустороннее сотрудничество. Кроме того, к визиту были приурочены выставка продукции предприятий Казахстана и издание на узбекском языке книги Нурсултана Назарбаева «XXI аср бусагасида» («На пороге XXI века»), предисловие к которой написал Шавкат Мирзиёев.

К месту заметить, что 20 лет назад в Ташкенте была издана книга Ислама Каримова «Узбекистан на пороге ХХI века». Предисловие к ней написать было некому.

Двадцать лет стоим на пороге


Соб. инф.



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Просмотров: 677     17 сентября 2017


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