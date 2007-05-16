В Америку на смотрины



18-20 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Соединенные Штаты Америки, где выступит на общих дебатах на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках поездки он проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, прибывшими на Генассамблею ООН лидерами других стран, сообщает агентство



Предполагается, что Шавкат Мирзиёев примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме, по итогам которого будет подписан пакет двусторонних документов в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах.



В рамках поездки он проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, прибывшими на Генассамблею ООН лидерами других стран, сообщает агентство УзА Предполагается, что Шавкат Мирзиёев примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме, по итогам которого будет подписан пакет двусторонних документов в торгово-экономической и финансово-инвестиционной сферах.