Комил Его Величество



11-16 сентября 2017 года



Печатные СМИ Узбекистана вышли в свет 11 сентября (воскресенье) - вне графика, опубликовав отчет УзА о пребывании главы государства в Астане под заголовком «Конструктивные встречи на полях международного саммита».



В этот день на первых полосах газет размещено «Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям».



Ведущие республиканские газеты также опубликовали сообщение «Президент Узбекистана принял правительственную делегацию Китая». В нем говорится, что глава государства принял правительственную делегацию Китая во главе с секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР, сопредседателем Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Мэном Цзяньчжу, прибывшую в страну для участия в очередном заседании совместного Комитета.



В этих же номерах напечатано постановление президента «О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования».



В республиканских изданиях 14 сентября опубликовано сообщение под заголовком «Президенты Узбекистана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями». Речь о том, что главы двух государств обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений.



В печати также опубликовано постановление президента «О программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения». Документом утверждена Программа комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения.



Два постановления президента «Об организации Специализированной школы по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий» и «О создании государственной специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Мирзо Улугбека и парка Астрономии и аэронавтики» газеты опубликовали 15 сентября.



На первых страниц газет 16 сентября размещено постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию негосударственных образовательных услуг».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 15 сентября опубликовали большую статью, озаглавленную «Казахстан и Узбекистан: дружба, проверенная временем». «Казахстан и Узбекистан построили прочный фундамент суверенной государственности и с уверенностью смотрят в будущее. Двусторонние отношения между нашими странами обрели характер доверительного и конструктивного диалога», - пишет автор.



В СМИ поднималась тема либерализации валютной политики. Так, газета «Биржа» опубликовала заметку «Комиссия за обналичивание: справедливо или нет?». В ней сообщается, что «Народный банк» (в банкоматах) начал брать с клиентов за выдачу наличных денег комиссию в 1%. Представитель банка пояснил, что такое решение с целью возместить расходы, связанные с работой банкомата (его эксплуатация, транспортировка наличных средств и т.д.). С ним не согласен автор, который высказывает мнение граждан, что деньги на пластиковых картах – это заработная плата, пенсии, с которых неправомерно удерживать комиссию. Кроме того эти средства фактически находятся в пользовании банка, который за это ничего не платит.



Партийная газета «Адолат» 15 сентября опубликовала статью, озаглавленную «На рынке валюты будет обеспечено равноправие».



Еженедельник «Жамият» опубликовал на эту тему материал по итогам пресс-конференции в Центральном банке республики. В заметке под заголовком «Свободная конвертация: результаты и ожидаемые перемены» приводятся разъяснения руководства ЦБ по этой теме.



В этом же издании опубликовано интервью с преподавателем университета узбекского языка и литературы под заголовком «Латинский шрифт соответствует правилам нашего языка». Собеседник отвечает на вопрос журналиста о преимуществах использования в узбекском письменном языке латинской графики.



Тему продолжила 15 сентября газета «Маърифат» в статье «Латиница или кириллица? Решение вопроса очевидно». По мнению автора, дискуссии о том, что следует пересмотреть законодательство о введении латинской графики и вернуться к написанию кириллицей, вводят общество в заблуждение. «Преимущество латинского шрифта в узбекском языке очевидно. Другое дело, что закон не работает. Ему противодействует интеллигенция, которая училась читать и писать на кириллице. Поэтому практически все СМИ используют кириллицу», - пишет автор.



Газета «Махалла» под рубрикой «Горькая правда» 12 сентября опубликовала статью под заголовком «Скорая помощь», которой нужна скорая помощь». Автор на примере медицинских учреждений районов Ферганской области показывает плачевное состояние сферы здравоохранения. Он описывает запущенные, нуждающиеся в ремонте здания, отсутствие тепла, питьевой воды в медучреждениях.



Еженедельное издание «Оила ва жамият опубликовало большой материал под заголовком «Главная задача учителя – давать знания будущему нации». Собеседники издания рассуждают о проблемах привлечения педагогов к различным мероприятиям и общественным работам, которые не входят в их прямые функциональные обязанности. Высказываются и замечания в адрес учителей, которые не имеют должной квалификации. Сами учителя признаются, что под угрозой увольнения вынуждены участвовать в сборе хлопка, уборке улиц и других мероприятиях. В заключение приводится заявление руководства министерства народного образования о том, что ведомство категорически против любых видов принудительного труда и будет строго соблюдать, принятые в законодательстве правовые нормы в сфере трудовых отношений.



Другое издание - «Оила даврасида» - под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало критическую статью под заголовком «Почему так трудно получить направление в детский сад?». Автор приводит историю женщины, ребенку которой исполнилось пять лет, а она никак не может устроить его в детсад. В статье приводятся данные о том, что в республике только 26,5% детей посещают дошкольные учреждения. Для остальных мест просто нет. Но, по мнению редакции, нельзя оправдывать несправедливости при распределении мест в существующих детсадах.



В этом же издании поднята тема женского суицида. В статье «Безразличие, которое разрушает даже гору» автор приводит истории женщин, посягнувших на свою жизнь и причины которые толкнули их на этот крайний шаг. В материале приводятся мнения представителей комитета женщин, психолога, представителя духовенства.



Спецвыпуск газеты «Солик Инфо» на русском языке практически полностью посвящен дню рождения основателя издания. На первой полосе вместо шапки крупно выведено: «Поздравляем с Днем рождения! Комил Исмаилович». Под заголовком «2017 год: что нового произошло в жизни Комила Алламжонова?» написано, что ему исполняется 33 года, и он основатель ряда крупных проектов: еженедельной социально-экономической газеты «Солик Инфо», программных продуктов (перечисляется), инновационной автошколы, телеканала, проекта «Узбегим», автор ряда книг и учебников, лауреат премии «Олтин калам», обладатель двух памятных знаков «Узбекистон Республикаси Мустакиллигига». В выходных данных этого номера газеты указан тираж: 32 000 000.





