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Батыр Всемогущий

==По странному стечению обстоятельств, 33-летний Комил Алламжонов - владелец газеты «Солик Инфо», тиражирующей нормативные документы об изменениях в налоговой сфере, приходится родственником председателю Государственного налогового комитета Узбекистана Батыру Парпиеву. Именно на эту газету в добровольно-принудительном порядке обязаны подписаться практически все хозяйствующие субъекты всех форм собственности. С учетом количества субъектов, и принимая во внимание стоимость годовой подписки в размере 540 тысяч сумов, не трудно подсчитать доходы владельца, гарантированно обеспеченные ему родственными связями.

Этот же родственник, и тоже по странному стечению обстоятельств, является владельцем «инновационной автошколы», которой планируется передать эксклюзивное право регулярного подтверждения профессиональной квалификации водителей пассажирского и иного автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам. Если помножить количество юридических лиц на предположительную стоимость услуг автошколы, можно прикинуть, насколько богаче станет её владелец, единственным преимуществом которого, судя по отзывам со стороны, является родственная принадлежность к влиятельной персоне.  

По не менее странному стечению обстоятельств, компании, идентифицированной с семьёй председателя ГНК Узбекистана, поручена масштабная реконструкция одного из старейших парков Ташкента, известного еще как «Комсомольское озеро» (в просторечии - «Комса»), позже переименованного в парк имени Алишера Навои. Под реконструкцию, в результате которой здесь якобы должны появиться аттракционы мирового уровня, дельфинарий и иные чудеса света, издано постановление об отмене таможенных акцизов на импортируемые генподрядчиком сырьё и материалы. Плюс – право управления этой территорией на 49 лет. С одной стороны - власть декларирует намерения ликвидировать персональные льготы для отдельных субъектов бизнеса, с другой – вновь выдает их.

Добавим к сказанному, что по тому же странному стечению обстоятельств, прямой родственник председателя ГНК по нисходящей линии является председателем правления одного из самых успешных коммерческих банков Узбекистана, и зададимся вопросом: не слишком ли много «странностей» для одной маленькой страны?

Батыр Всемогущий


Редакция



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Просмотров: 238     19 сентября 2017



 
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