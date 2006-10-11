Президента встретила Кэрол

18 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город
Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В
международном аэропорту имени Джона Кеннеди его встречала бессменная
председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.
Как
сообщалось ранее, 19 сентября Шавкат Мирзиёев выступит на общих дебатах
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позже встретится с Генеральным
секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем
Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы
Всемирного банка Джим Ён Кимом, а так же примет участие в
узбекско-американском бизнес-форуме.
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