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Президента встретила Кэрол

18 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В  международном аэропорту имени Джона Кеннеди его  встречала бессменная председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

Как сообщалось ранее, 19 сентября Шавкат Мирзиёев выступит на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позже  встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом,  а так же примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.

Президента встретила Кэрол


Соб. инф.



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Просмотров: 197     19 сентября 2017


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