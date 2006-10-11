Президента встретила Кэрол







Как сообщалось ранее, 19 сентября Шавкат Мирзиёев выступит на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позже встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, а так же примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.



18 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди его встречала бессменная председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.Как сообщалось ранее, 19 сентября Шавкат Мирзиёев выступит на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позже встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, а так же примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.