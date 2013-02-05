Из соображениий безопасности?



Как сообщают несколько независимых друг от друга источников, на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана прибыл на частном самолёте Алишера Усманова - российского олигарха узбекского происхождения. По сведениям сайта Flightradar24, борт, вылетевший 18 сентября из международного аэропорта «Ташкент» в 09:19 по местному времени, находился в воздухе 13 часов 5 минут, приземлившись в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке.



Эксперты полагают, что к услугам Алишера Усманова президенту Узбекистана пришлось прибегнуть в связи с недавними поломками самолетов Национальной авиакомпании в Таиланде и Казахстане, из-за которых на несколько часов отложили рейсы. Примечательно, что технические неисправности лайнеров, поставившие под сомнение надежность узбекской авиации, были зафиксированы спустя несколько дней после замены руководства компании «Узбекистон хаво йуллари». Проще говоря, предпочтение личному самолету олигарха, скорее всего, был отдано из соображений гарантированного обеспечения безопасности перелёта.



