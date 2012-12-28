Прецедент, аналогов не имеющий



По единодушному мнению, экспертов, к которым обратилось наше издание, выступление президента Узбекистана в Нью-Йорке – это максимально лаконичное и убедительное разрушение стереотипов, сложившихся о нашей стране за её пределами. Фактически, это презентация нового облика государства, полностью и безоговорочно разделяющего приверженность приоритету прав личности, общечеловеческим ценностям, принципам взаимоотношений субъектов международного сотрудничества, заложенным в Уставе ООН.



Обращает на себя внимание телеграфный стиль выступления, обусловленный жестким лимитом выделенного времени и пресыщенностью аудитории. Полное отсутствие длиннот, сложных для перевода, словесных экскурсов в историю и лирических отступлений, традиционно не пользующихся успехом в прагматичной политической среде. Ему было, что сказать партнёрам. Каждый абзац – факт или тезис, состоящий всего из одного предложения, рассчитанный на автоматическую фиксацию в памяти. Шавкат Мирзиёев словно рубил, стремясь успеть в максимально доступной форме донести до аудитории, что конкретно в Узбекистане изменилось всего за год, чем страна обеспокоена и какой ей видится будущее в контексте существующих глобальных проблем. Кстати, именно стремлением коротко и доходчиво донести информацию, а не какими-то политическими предпочтениями, как нам представляется, обусловлен и выбор русского языка для выступления. Исключаются погрешности при переводе, что гарантирует его точность.



Ясность мысли и изложения, вкупе с высказанными предложениями, дает основания говорить о подготовленности президента к сессии. Касаясь ситуации в Афганистане, Шавкат Мирзиёев однозначно заявляет, что «единственный путь к миру в Афганистане – это прямой диалог, без предварительных условий, между центральным правительством и основными внутриполитическими силами». И далее: «Переговоры должны проходить при главенствующей роли самих афганцев, на территории Афганистана и под эгидой ООН».



Первый президент Узбекистана, как мы помним, настаивал на формуле «6+1», то есть при обязательном участии НАТО в разрешении ситуации и символическом - неоднородного афганского общества. Нынешний - называет ООН, а не НАТО, ставя во главу угла дипломатию, компромисс, а не военную силу. Это принципиально, особенно на фоне намерений ряда западных государств увеличить воинский контингент в Афганистане.



Очерчивая круг проблем, связанных с международным терроризмом, президент Узбекистана замечает: «Нередко усилия сводятся к борьбе с последствиями вызовов, а не их первопричинами. Считаю, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат, наряду с другими факторами, невежество и нетерпимость». И тут же говорит о необходимости консолидированной международной поддержки «просвещенного ислама».



Необходимо сказать, что сам термин «просвещенный ислам» в мире успели основательно подзабыть. Не часто, думаем, он используется и на форумах, аналогичных сессии Генассамблеи. При всей политкорректности и толерантности ораторов. Не припомним, чтобы этот термин в качестве духовной альтернативы средневековому мракобесию хоть единожды использовал предшественник действующего президента Узбекистана. Предшественник, как бы это помягче сказать, весьма специфически относился к верующим, вне зависимости от исповедуемой теми религии.



Действующий – напротив – выступает с предложением принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность». И тут же конкретизирует: «Её основная цель – способствовать обеспечению всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. Она призвана содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации».



Заметьте: с высокой международной трибуны о необходимости обеспечения религиозной свободы, защите прав верующих, недопущения их дискриминации говорит не узбекский оппозиционер, проживающий за границей, не правозащитник, а глава светского государства. Прецедент, в современной истории Узбекистана аналогов не имеющий.



