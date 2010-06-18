Не стой под трубой



20 сентября в ходе проведения ремонтно-очистных работ внутренней части фильтра-сепаратора установки по получению пропано-бутановой смеси из-за допущенной халатности и неосторожности четверо работников предприятия отравились газом. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.



По версии ведомства, в результате трое из них - начальник цеха установки по получению пропано-бутановой смеси Аъзам Кулиев, операторы Кудрат Тураев и Умрзок Уринов погибли на месте, несмотря на оказание им первой медицинской помощи. Оператор Даврон Ботиров госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.



Создана правительственная комиссия по изучению происшествия и разработке комплекса мер, предотвращих подобные инциденты в будущем. Также комиссией приняты меры по оказанию необходимой помощи семьям погибших.



По версии ведомства, в результате трое из них - начальник цеха установки по получению пропано-бутановой смеси Аъзам Кулиев, операторы Кудрат Тураев и Умрзок Уринов погибли на месте, несмотря на оказание им первой медицинской помощи. Оператор Даврон Ботиров госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.Создана правительственная комиссия по изучению происшествия и разработке комплекса мер, предотвращих подобные инциденты в будущем. Также комиссией приняты меры по оказанию необходимой помощи семьям погибших.