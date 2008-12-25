Президент отменил рабство



По информации из надёжных источников, 21 сентября на селекторном совещании, посвященном организации и проведению хлопкоуборочной кампании, премьер-министр Узбекистана потребовал выполнения ранее отданного распоряжения, запрещающего принуждение к уборке хлопка педагогов, медиков, работников других организаций. Поскольку требование премьера отозвать с полей тех, кто уже там, совпало с возвращением из Нью-Йорка в Ташкент Шавката Мирзиёева, с высокой степенью достоверности можно предположить, что команду на отмену «хлопкового рабства» инициировал именно он.



Отметим, что практика использования принудительного, в том числе детского, труда при уборке хлопка сложилась в Узбекистане еще в советский период. Массовый вывоз населения «на хлопок» существовал даже, когда с главного конвейера завода «Ташсельмаш» ежегодно сходило до 7 тысяч хлопкоуборочных машин. В период перестройки и гласности пресса широко тиражировала термин «хлопкорабы».



Формально кампании «по оказанию помощи дехканам в деле своевременного сбора урожая хлопчатника» носили добровольный характер, но за отказ от участия в них и при советской власти угрожали увольнением с работы, отчислением из вуза или техникума.



Намерение покончить с порочной практикой принудительного привлечения детей, студентов и государственных служащих к сбору хлопка в своей предвыборной президентской кампании в начале девяностых озвучивал Ислам Каримов. Однако далее декларации намерений долго не шёл. Единственное, что в период правления первого президента страны Узбекистан сделал под давлением международных структур, - юридически оформил запрет на массовое привлечение к сбору хлопка школьников младших, а чуть позже, и старших классов. Все остальные возрастные категории граждан от хлопковой повинности освобождены не были.



В результате международные правозащитные организации перестали клеймить Узбекистан за использование детского труда при сборе хлопка, но активизировали критику за принудительный труд и административно-репрессивные рычаги воздействия с целью привлечения на хлопковые поля населения, не имеющего отношения к сельскохозяйственному производству.



До вчерашнего дня казалось, что выход из этой тупиковой ситуации еще долго не будет найден – слишком тяжёлое наследие оставило прошлое. Вчера это убеждение, если не развеялось окончательно, то пошатнулось точно. Президент принял, а премьер исполнил, радикальное решение, разрубив «гордиев узел», не имея возможности его развязать. Принял, что называется, на марше. Для Узбекистана оно сродни отмене рабства.



Без тени иронии или преувеличения.



