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Президент отменил рабство

По информации из надёжных источников, 21 сентября на селекторном совещании, посвященном организации и проведению хлопкоуборочной кампании, премьер-министр Узбекистана потребовал выполнения ранее отданного распоряжения, запрещающего принуждение к уборке хлопка педагогов, медиков, работников других организаций. Поскольку требование премьера отозвать с полей тех, кто уже там, совпало с возвращением из Нью-Йорка в Ташкент Шавката Мирзиёева, с высокой степенью достоверности можно предположить, что команду на отмену «хлопкового рабства» инициировал именно он.

 Отметим, что практика использования принудительного, в том числе детского, труда при уборке хлопка сложилась в Узбекистане еще в советский период. Массовый вывоз населения «на хлопок» существовал даже, когда с главного конвейера завода «Ташсельмаш» ежегодно сходило до 7 тысяч хлопкоуборочных машин. В период перестройки и гласности пресса широко тиражировала термин «хлопкорабы».

Формально кампании «по оказанию помощи дехканам в деле своевременного сбора урожая хлопчатника» носили добровольный характер, но за отказ от участия в них и при советской власти угрожали увольнением с работы, отчислением из вуза или техникума.

Намерение покончить с порочной практикой принудительного привлечения детей, студентов и государственных служащих к сбору хлопка в своей предвыборной президентской кампании в начале девяностых озвучивал Ислам Каримов. Однако далее декларации намерений долго не шёл. Единственное, что в период правления первого президента страны Узбекистан сделал под давлением международных структур, - юридически оформил запрет на массовое привлечение к сбору хлопка школьников младших, а чуть позже, и старших классов. Все остальные возрастные категории граждан от хлопковой повинности освобождены не были.  

В результате международные правозащитные организации перестали клеймить Узбекистан за использование детского труда при сборе хлопка, но активизировали критику за принудительный труд и административно-репрессивные рычаги воздействия с целью привлечения на хлопковые поля населения, не имеющего отношения к сельскохозяйственному производству.

До вчерашнего дня казалось, что выход из этой тупиковой ситуации еще долго не будет найден – слишком тяжёлое наследие оставило прошлое. Вчера это убеждение, если не развеялось окончательно, то пошатнулось точно. Президент принял, а премьер исполнил, радикальное решение, разрубив «гордиев узел», не имея возможности его развязать. Принял, что называется, на марше. Для Узбекистана оно сродни  отмене рабства.

Без тени иронии или преувеличения.

Президент отменил рабство


Редакция



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Просмотров: 1465     22 сентября 2017


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