Званый гость



23 сентября в Самарканд прилетел президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов. Утро следующего дня он намерен начать с посещения могилы Ислама Каримова, после чего планирует отбыть в Ташкент и принять участие в бизнес-форуме деловых кругов России и Узбекистана.



