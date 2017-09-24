Званый гость

23 сентября в Самарканд прилетел президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов. Утро следующего дня он намерен начать с посещения могилы Ислама Каримова, после чего планирует отбыть в Ташкент и принять участие в бизнес-форуме деловых кругов России и Узбекистана.
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