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Званый гость

23 сентября в Самарканд прилетел президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов. Утро следующего дня он намерен начать с посещения могилы Ислама Каримова, после чего планирует отбыть в Ташкент и принять участие в бизнес-форуме деловых кругов России и Узбекистана.

Званый гость


Соб. инф.



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Просмотров: 629     24 сентября 2017



 
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