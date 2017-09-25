 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Мнение Трупный запах
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Трупный запах

22 сентября власти Ташкента объявили о начале круглосуточной кампании по уничтожению так называемых «бродячих» животных - кошек и собак, лишенных или никогда не имевших хозяев.

Именно варварскому уничтожению, не будем наивными. С месячной, квартальной, годовой отчётностью и перевыполнением норм выработки. Байки про то, что отловленных животных якобы гуманно помещают на временное содержание, - бесстыдная ложь для недоумков, распространяемая чиновниками с целью снижения возмущения и негодования, исходящих от нормальных людей. Ложь, поскольку у нас нет государственных приютов для домашних животных, выброшенных на улицы. Не выделяет на эти цели денег ни городская, ни республиканская казна. Под нож животных пускают. Без жалости и сострадания, без страха перед Господом, который - так хочется верить - воздаст каждому живодёру не только на том, но и на этом свете. Ему, его детям, родственникам, до седьмого колена и далее.

Вдумайтесь: люди решили уничтожить тех, кого по большей части сами лишили крова и участия. В чём вина щенка и котенка, обреченного на сиротское существование? Только в том, что они родились? Что всю свою крохотную и неустроенную жизнь хотели кушать, тянулись к людям, преданно заглядывая им в глаза и не находя в них участия? Неужели право на существование могут иметь только те, что родились там, где положено, ухоженные и обласканные? А остальных можно травить, и резать?

Кусаются? Разносчики заразы, опасны для общества? Так у нас и бездомных граждан десятки тысяч. Больных, голодных и таких же несчастных, как собаки и кошки. Давайте смотреть правде в глаза: в Ташкенте все стационарные мусоросборники используют под жильё приезжие с регионов. Живут здесь, рожают здесь в перерывах между сортировкой мусора, который высокомерные горожане, единственным достоинством которых нередко является столичная прописка, чаще и до баков не доносят. Кто-нибудь обращал внимание, как те, кто с пропиской, запрещают своим детям играть со сверстниками, растущими на помойках? Кто-нибудь замечал, как те, для кого дом – помойка, из опасений лишится угла и работы не разрешают своим детям выходить дальше мусорных контейнеров?

Давайте и на них начнем отлов в круглосуточном режиме. С поквартальной и годовой отчетностью. На всех, кто без крыши над головой и ночует, где придётся. Кто без паспорта и постоянного места жительства. Кто забыл, когда мылся, кому недоступна медицинская помощь, кто нищий  и неприкаянный, для кого кусок хлеба – счастье. Они ведь тоже не привиты, могут укусить и стать разносчиками инфекционных заболеваний. Их уничтожение, равно как уничтожение несчастных и обездоленных животных, можно объяснить необходимостью зачистки с сугубо санитарными целями.

История знает подобные примеры. С характерным для них трупным запахом…

Трупный запах


Сергей Ежков



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1148     25 сентября 2017



 
Архив новостей
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Трупный запах
    25 сентября 2017 в рубрике Мнение
  2. Званый гость
    24 сентября 2017 в рубрике Братья
  3. Мест нет или места есть?
    23 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  4. Не стой под трубой
    22 сентября 2017 в рубрике Бывает...
  5. Президент отменил рабство
    22 сентября 2017 в рубрике Факт
  6. Прецедент, аналогов не имеющий
    21 сентября 2017 в рубрике Ракурс
  7. Из соображениий безопасности?
    20 сентября 2017 в рубрике Бывает...
  8. Узбекистан открыт для диалога
    20 сентября 2017 в рубрике Связи
  9. Президента встретила Кэрол
    19 сентября 2017 в рубрике Факт
  10. Батыр Всемогущий
    19 сентября 2017 в рубрике Мнение
  11. Комил Его Величество
    18 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  12. В Америку на смотрины
    17 сентября 2017 в рубрике Связи
  13. Двадцать лет стоим на пороге
    17 сентября 2017 в рубрике Братья
  14. «Я не жалуюсь, я только прошу...»
    14 сентября 2017 в рубрике Народ
  15. Живём, как можем
    13 сентября 2017 в рубрике Культура
  16. Без вины оштрафованный
    10 сентября 2017 в рубрике Народ
  17. Дурь так и прёт
    10 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Праздник живота
    9 сентября 2017 в рубрике Бывает...
  19. Чиновников призвали на службу
    9 сентября 2017 в рубрике Факт
  20. Плотина - больше не преграда
    6 сентября 2017 в рубрике Братья
  21. Память об И. Каримове хранит государство
    5 сентября 2017 в рубрике Резонанс
  22. Он сказал: поехали
    5 сентября 2017 в рубрике Факт
  23. Я и Ленин
    5 сентября 2017 в рубрике Ракурс
  24. В МВД прислали прокурора
    4 сентября 2017 в рубрике Назначения
  25. Битва за сум 2
    4 сентября 2017 в рубрике Мнение
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Министр ушёл в глухую оборону  (8802 просмотров)
    27 августа 2017 с сайта Бывает...
  2. Рытьё окопов отменяется  (7619 просмотров)
    27 августа 2017 с сайта Резонанс
  3. Битва за сум 2  (7615 просмотров)
    4 сентября 2017 с сайта Мнение
  4. Бедные люди  (7489 просмотров)
    28 августа 2017 с сайта Ситуация
  5. Плотина - больше не преграда  (7300 просмотров)
    6 сентября 2017 с сайта Братья
  6. Узница замка в Beverly Hills  (7294 просмотров)
    28 августа 2017 с сайта Лица
  7. Чиновников призвали на службу  (7008 просмотров)
    9 сентября 2017 с сайта Факт
  8. В МВД прислали прокурора  (6877 просмотров)
    4 сентября 2017 с сайта Назначения
  9. Я и Ленин  (6843 просмотров)
    5 сентября 2017 с сайта Ракурс
  10. О Рогуне и не только  (6658 просмотров)
    29 августа 2017 с сайта Мнение
  11. Он сказал: поехали  (6487 просмотров)
    5 сентября 2017 с сайта Факт
  12. Праздник живота  (6410 просмотров)
    9 сентября 2017 с сайта Бывает...
  13. Без вины оштрафованный  (5989 просмотров)
    10 сентября 2017 с сайта Народ
  14. Из соображениий безопасности?  (5801 просмотров)
    20 сентября 2017 с сайта Бывает...
  15. Ложка дёгтя в турецкий мёд  (5768 просмотров)
    2 сентября 2017 с сайта Ситуация
  16. Память об И. Каримове хранит государство  (5764 просмотров)
    5 сентября 2017 с сайта Резонанс
  17. Наступила осень, расцвела «капуста»...  (5629 просмотров)
    4 сентября 2017 с сайта Факт
  18. «Я не жалуюсь, я только прошу...»  (5554 просмотров)
    14 сентября 2017 с сайта Народ
  19. Батыр Всемогущий  (5489 просмотров)
    19 сентября 2017 с сайта Мнение
  20. Первый памятник первому президенту  (5475 просмотров)
    31 августа 2017 с сайта Факт
  21. Наша гордость, боль и трагедия  (5253 просмотров)
    3 сентября 2017 с сайта Ракурс
  22. Прецедент, аналогов не имеющий  (5227 просмотров)
    21 сентября 2017 с сайта Ракурс
  23. Двадцать лет стоим на пороге  (5081 просмотров)
    17 сентября 2017 с сайта Братья
  24. Комил Его Величество  (4952 просмотров)
    18 сентября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
  25. В мире мудрых мыслей  (4870 просмотров)
    28 августа 2017 с сайта Факт
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства