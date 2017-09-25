Трупный запах

22 сентября власти Ташкента объявили о начале круглосуточной кампании по
уничтожению так называемых «бродячих» животных - кошек и собак,
лишенных или никогда не имевших хозяев.
Именно варварскому уничтожению,
не будем наивными. С месячной, квартальной, годовой отчётностью и
перевыполнением норм выработки. Байки про то, что отловленных животных
якобы гуманно помещают на временное содержание, - бесстыдная ложь для
недоумков, распространяемая чиновниками с целью снижения возмущения и
негодования, исходящих от нормальных людей. Ложь, поскольку у нас нет
государственных приютов для домашних животных, выброшенных на улицы. Не
выделяет на эти цели денег ни городская, ни республиканская казна. Под
нож животных пускают. Без жалости и сострадания, без страха перед
Господом, который - так хочется верить - воздаст каждому живодёру не
только на том, но и на этом свете. Ему, его детям, родственникам, до
седьмого колена и далее.
Вдумайтесь: люди решили уничтожить тех,
кого по большей части сами лишили крова и участия. В чём вина щенка и
котенка, обреченного на сиротское существование? Только в том, что они
родились? Что всю свою крохотную и неустроенную жизнь хотели кушать,
тянулись к людям, преданно заглядывая им в глаза и не находя в них
участия? Неужели право на существование могут иметь только те, что
родились там, где положено, ухоженные и обласканные? А остальных можно
травить, и резать?
Кусаются? Разносчики заразы, опасны для
общества? Так у нас и бездомных граждан десятки тысяч. Больных, голодных
и таких же несчастных, как собаки и кошки. Давайте смотреть правде в
глаза: в Ташкенте все стационарные мусоросборники используют под жильё
приезжие с регионов. Живут здесь, рожают здесь в перерывах между
сортировкой мусора, который высокомерные горожане, единственным
достоинством которых нередко является столичная прописка, чаще и
до баков не доносят. Кто-нибудь обращал внимание, как те, кто с
пропиской, запрещают своим детям играть со сверстниками, растущими на
помойках? Кто-нибудь замечал, как те, для кого дом – помойка, из
опасений лишится угла и работы не разрешают своим детям выходить дальше
мусорных контейнеров?
Давайте и на них начнем отлов в
круглосуточном режиме. С поквартальной и годовой отчетностью. На всех,
кто без крыши над головой и ночует, где придётся. Кто без паспорта и
постоянного места жительства. Кто забыл, когда мылся, кому недоступна
медицинская помощь, кто нищий и неприкаянный, для кого кусок хлеба – счастье.
Они ведь тоже не привиты, могут укусить и стать разносчиками
инфекционных заболеваний. Их уничтожение, равно как уничтожение
несчастных и обездоленных животных, можно объяснить необходимостью
зачистки с сугубо санитарными целями.
История знает подобные примеры. С характерным для них трупным запахом…
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