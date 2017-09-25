Трупный запах



22 сентября власти Ташкента объявили о начале круглосуточной кампании по уничтожению так называемых «бродячих» животных - кошек и собак, лишенных или никогда не имевших хозяев.



Именно варварскому уничтожению, не будем наивными. С месячной, квартальной, годовой отчётностью и перевыполнением норм выработки. Байки про то, что отловленных животных якобы гуманно помещают на временное содержание, - бесстыдная ложь для недоумков, распространяемая чиновниками с целью снижения возмущения и негодования, исходящих от нормальных людей. Ложь, поскольку у нас нет государственных приютов для домашних животных, выброшенных на улицы. Не выделяет на эти цели денег ни городская, ни республиканская казна. Под нож животных пускают. Без жалости и сострадания, без страха перед Господом, который - так хочется верить - воздаст каждому живодёру не только на том, но и на этом свете. Ему, его детям, родственникам, до седьмого колена и далее.



Вдумайтесь: люди решили уничтожить тех, кого по большей части сами лишили крова и участия. В чём вина щенка и котенка, обреченного на сиротское существование? Только в том, что они родились? Что всю свою крохотную и неустроенную жизнь хотели кушать, тянулись к людям, преданно заглядывая им в глаза и не находя в них участия? Неужели право на существование могут иметь только те, что родились там, где положено, ухоженные и обласканные? А остальных можно травить, и резать?



Кусаются? Разносчики заразы, опасны для общества? Так у нас и бездомных граждан десятки тысяч. Больных, голодных и таких же несчастных, как собаки и кошки. Давайте смотреть правде в глаза: в Ташкенте все стационарные мусоросборники используют под жильё приезжие с регионов. Живут здесь, рожают здесь в перерывах между сортировкой мусора, который высокомерные горожане, единственным достоинством которых нередко является столичная прописка, чаще и до баков не доносят. Кто-нибудь обращал внимание, как те, кто с пропиской, запрещают своим детям играть со сверстниками, растущими на помойках? Кто-нибудь замечал, как те, для кого дом – помойка, из опасений лишится угла и работы не разрешают своим детям выходить дальше мусорных контейнеров?



Давайте и на них начнем отлов в круглосуточном режиме. С поквартальной и годовой отчетностью. На всех, кто без крыши над головой и ночует, где придётся. Кто без паспорта и постоянного места жительства. Кто забыл, когда мылся, кому недоступна медицинская помощь, кто нищий и неприкаянный, для кого кусок хлеба – счастье. Они ведь тоже не привиты, могут укусить и стать разносчиками инфекционных заболеваний. Их уничтожение, равно как уничтожение несчастных и обездоленных животных, можно объяснить необходимостью зачистки с сугубо санитарными целями.



История знает подобные примеры. С характерным для них трупным запахом…



