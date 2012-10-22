День рождения буржуев



26 сентября 1991 года указом первого президента Узбекистана Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров Узбекской ССР был преобразован в Службу национальной безопасности (СНБ) Республики Узбекистан с прямым подчинением главе государства. Основными задачами Службы считаются разведывательная и контрразведывательная деятельность в интересах своей страны и борьба с организованной преступностью, однако на практике круг интересов и возможностей узбекских чекистов, тихо отмечающих сегодня свой профессиональный праздник, значительно шире. За глаза СНБ называют закрытым акционерным обществом.



В бытность правления Ислама Каримова в Узбекистане сложилась практика назначения выходцев из спецслужб на руководящие должности в системе управления и иного использования офицеров действующего резерва (ОДР). Не сидели без работы и особо доверенные лица (ОДЛ). Родственники влиятельных чекистов по нисходящим и параллельным линиям становились успешными бизнесменами, контролировавшими целые направления экономики.



Что касается прямых функций по обеспечению национальной безопасности, то самой заметной операцией, проведенной чекистами в этом году на своей территории, можно считать пресечение деятельности одного из бывших заместителей министра внешнеэкономических связей и его родного брата, занимавшего ответственный пост в солидном банке с иностранным капиталом.



Предположительно, братья торговали конфиденциальной коммерческой информацией, разглашение которой наносило ущерб государственным интересам. Задержание родственников в момент передачи информации сотруднику одного из посольств авторитетного государства АТР провели в ресторане «Икат» 21 июня, аккурат накануне дня рождения председателя СНБ. Оно стало своего рода дорогим подарком подчинённых уважаемому руководителю.



Возвращаясь к истории создания СНБ на базе КГБ, необходимо сказать, что постановлением Кабинета Министров от 2 ноября 1991 года предусматривалось сокращение штата сотрудников на 25 процентов. Однако очень быстро мнительного главу государства убедили в опрометчивости подобного решения. Сколько сейчас в стране сотрудников СНБ – известно только узкому кругу лиц. Видимая часть их работы свелась к периодическим задержаниям взяточников и оповещению об успехах на этом поприще широкой международной общественности.



На снимке: памятник Ф. Дзержинскому у здания КГБ Узбекской ССР. Снесён после обретения Узбекистаном государственного суверенитета.



