Шодиевы возвращаются?



Иностранная компания SFI Management Group с символическим уставным капиталом и полным отсутствием деловой репутации получила в управление государственную долю в уставном капитале Узбекского металлургического комбината - единственного в стране успешного металлургического предприятия. По мнению хорошо осведомленных лиц, за спиной SFI Management Group стоит клан Фаттаха Шодиева – российского олигарха узбекского происхождения, известного своей неоднозначной деятельностью на территории Казахстана. Ранее эта же компания приобрела 80 процентов акций футбольного клуба «Пахтакор», обязавшись инвестировать в его развитие не менее 200 миллиардов сумов.



Стоит сказать, что по нашим данным, первую попытку взять под контроль солидный сегмент экономики Узбекистана глава клана предпринял еще в начале девяностых, предложив сотрудничество с западноевропейским металлургическим холдингом. Об инициативе доложили Исламу Каримову, который согласился принять и выслушать выпускника МГИМО и уроженца Сырдарьинской области. Как утверждает источник, первый вопрос, который президент ему задал, звучал так:



- Ты имеешь здесь свой интерес?



- Конечно же, - честно ответил визитёр.



Больше вопросов, по словам источника, не было. Первый президент, еще не освободившийся от коммунистического мировоззрения и полагавший, что Родине надо помогать бескорыстно, послал его на известный адрес.



Соответствует ли та история действительности или нет, но вскоре западноевропейский металлургический холдинг в сопровождении Фаттаха Шодиева объявился в Казахстане…



