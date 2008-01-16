В рамках расширения двусторонних экономических взаимоотношений с Россией в Ташкенте, на территории канувшего в Лету авиационного производственного объединения имени Чкалова, планируется наладить производство ликероводочных изделий. Ориентировочная мощность предприятия (в декалитрах) пока не разглашается. Известно лишь, что строительство завода будет осуществляться совместными российско-узбекскими усилиями.
Согласно распространённой информации, первая алкогольная продукция сойдет с конвейера ликёроводочного предприятия в 2020 году.
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