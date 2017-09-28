Господу помолимся



С 29 сентября по 2 октября 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви посетит Республику Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Об этом сообщил сайт Ташкентской и Узбекистанской епархии.



Святейший Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни в Республике. 1 октября Святейший Патриарх совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте. В ходе визита предполагаются встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с высокими представителями государственной власти Республики Узбекистан и с руководством Духовного управления мусульман страны. Ожидается, что патриарха примет президент Узбекистана.



Напомним, что визит в Ташкент Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые



Богу Богово, но кесарь желал быть в курсе...



Святейший Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни в Республике. 1 октября Святейший Патриарх совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте. В ходе визита предполагаются встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с высокими представителями государственной власти Республики Узбекистан и с руководством Духовного управления мусульман страны. Ожидается, что патриарха примет президент Узбекистана.Напомним, что визит в Ташкент Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые был запланирован на 2-3 ноября 2011 года по случаю празднования 140-летия основания Ташкентской и Среднеазиатской епархии. Однако в последний момент он был отменён. Причиной неготовности Узбекистана принять Предстоятеля стало то, что Кирилл не поставил руководство страны в известность о намерениях преобразовать епархию в митрополичий округ. Кроме того, Патриарх не согласовал с Исламом Каримовым назначение митрополита Викентия главой митрополичьего округа.Богу Богово, но кесарь желал быть в курсе...