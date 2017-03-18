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Ушёл легендарный сиделец

На своей малой родине – в селе Гурумсарай Папского района Наманганской области – в возрасте 92 лет скончался Герой Социалистического Труда, кавалер трёх орденов Ленина, депутат Верховного Совета СССР трёх созывов Ахмаджон Адылов.

Необходимо сказать, что всесоюзную известность ему принесли не правительственные награды, а так называемое «узбекское дело». Руководитель невиданно успешного агропромышленного комплекса, о достижениях которого писали все ведущие газеты СССР, в одночасье стал расхитителем социалистической собственности в особо крупных размерах и символом байской жестокости. О тюрьмах, якобы созданных им для непослушных дехкан и членов их семей, снимали документальные фильмы, которые с многочисленными повторами транслировали по центральному телевидению. Односельчане охотно рассказывали на камеру, как он над ними издевался, если они не хотели работать.

Верховный суд СССР приговорил Ахмаджона Адылова к длительному сроку заключения, но распад Советского Союза изменил судьбу руководителя. Он вернулся в Узбекистан и был реабилитирован Верховным судом Узбекистана. Однако на свободе пробыл недолго. Ислам Каримов заподозрил его в намерении создать вооружённую оппозицию, и в 1993 году А. Адылов получил новый срок – якобы за хищение нескольких тонн удобрений. Уже в заключении ему несколько раз продлевали уголовное наказание. На свободу он вышел летом 2008 года по персональному акту помилования президента Узбекистана. Родственников тогда настоятельно попросили написать письмо благодарности главе государства с обязательной публикацией в интернете. Что они и сделали.

По сообщению радио «Озодлик», на похороны легендарного сидельца, прошедшие в родовом селе, приехало свыше пяти тысяч человек.

Ушёл легендарный сиделец


Соб. инф.



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Просмотров: 828     28 сентября 2017


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