Ушёл легендарный сиделец



На своей малой родине – в селе Гурумсарай Папского района Наманганской области – в возрасте 92 лет скончался Герой Социалистического Труда, кавалер трёх орденов Ленина, депутат Верховного Совета СССР трёх созывов Ахмаджон Адылов.



Необходимо сказать, что всесоюзную известность ему принесли не правительственные награды, а так называемое «узбекское дело». Руководитель невиданно успешного агропромышленного комплекса, о достижениях которого писали все ведущие газеты СССР, в одночасье стал расхитителем социалистической собственности в особо крупных размерах и символом байской жестокости. О тюрьмах, якобы созданных им для непослушных дехкан и членов их семей, снимали документальные фильмы, которые с многочисленными повторами транслировали по центральному телевидению. Односельчане охотно рассказывали на камеру, как он над ними издевался, если они не хотели работать.



Верховный суд СССР приговорил Ахмаджона Адылова к длительному сроку заключения, но распад Советского Союза изменил судьбу руководителя. Он вернулся в Узбекистан и был реабилитирован Верховным судом Узбекистана. Однако на свободе пробыл недолго. Ислам Каримов заподозрил его в намерении создать вооружённую оппозицию, и в 1993 году А. Адылов получил новый срок – якобы за хищение нескольких тонн удобрений. Уже в заключении ему несколько раз продлевали уголовное наказание. На свободу он вышел летом 2008 года по персональному акту помилования президента Узбекистана. Родственников тогда настоятельно попросили написать письмо благодарности главе государства с обязательной публикацией в интернете. Что они и сделали.



По сообщению радио



Необходимо сказать, что всесоюзную известность ему принесли не правительственные награды, а так называемое «узбекское дело». Руководитель невиданно успешного агропромышленного комплекса, о достижениях которого писали все ведущие газеты СССР, в одночасье стал расхитителем социалистической собственности в особо крупных размерах и символом байской жестокости. О тюрьмах, якобы созданных им для непослушных дехкан и членов их семей, снимали документальные фильмы, которые с многочисленными повторами транслировали по центральному телевидению. Односельчане охотно рассказывали на камеру, как он над ними издевался, если они не хотели работать.Верховный суд СССР приговорил Ахмаджона Адылова к длительному сроку заключения, но распад Советского Союза изменил судьбу руководителя. Он вернулся в Узбекистан и был реабилитирован Верховным судом Узбекистана. Однако на свободе пробыл недолго. Ислам Каримов заподозрил его в намерении создать вооружённую оппозицию, и в 1993 году А. Адылов получил новый срок – якобы за хищение нескольких тонн удобрений. Уже в заключении ему несколько раз продлевали уголовное наказание. На свободу он вышел летом 2008 года по персональному акту помилования президента Узбекистана. Родственников тогда настоятельно попросили написать письмо благодарности главе государства с обязательной публикацией в интернете. Что они и сделали.По сообщению радио «Озодлик» , на похороны легендарного сидельца, прошедшие в родовом селе, приехало свыше пяти тысяч человек.