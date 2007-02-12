Путь открыт



Вечером 28 сентября был открыт путепровод на улице Фаргона йули, по кратчайшему расстоянию соединяющий отдаленные районы Ташкента с центром города. Открытию, предшествовало освящение завершения строительства в духе мусульманских традиций. У опор моста был разбит шатер, к которому подвезли двух баранов. Священнослужитель в присутствии примерно 20-ти человек, лица которых трудно было разглядеть в виду наступления темноты, прочитал молитву и был совершен обряд жертвоприношения.



Напомним, что путепровод «обрезали» в период правления Ислама Каримова только потому, что он выходил на пересечение с так называемой «президентской» трассой, по которой дважды в день транспортировали главу государства из дома на работу и обратно. В тот же период в целях обеспечения безопасности первого лица были заблокированы другие ташкентские дороги. Процесс градостроительства с параноидной составляющей завершился со смертью Ислама Каримова.



