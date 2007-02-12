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Путь открыт

Вечером 28 сентября был открыт путепровод на улице Фаргона йули, по кратчайшему расстоянию соединяющий отдаленные районы Ташкента с центром города. Открытию, предшествовало освящение завершения строительства в духе мусульманских традиций. У опор моста был разбит шатер, к которому подвезли двух баранов. Священнослужитель в присутствии примерно 20-ти человек, лица которых трудно было разглядеть в виду наступления темноты, прочитал молитву и был совершен обряд жертвоприношения.

Напомним, что путепровод «обрезали» в период правления Ислама Каримова только потому, что он выходил на пересечение с так называемой «президентской» трассой, по которой дважды в день транспортировали главу государства из дома на работу и обратно. В тот же период в целях обеспечения безопасности первого лица были заблокированы другие ташкентские дороги.  Процесс градостроительства с параноидной составляющей завершился со смертью Ислама Каримова.

Путь открыт


Соб. инф.



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Просмотров: 375     29 сентября 2017


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