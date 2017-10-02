Внеклассное чтение

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25 – 30 сентября 2017 года

Под заголовком «Прием в резиденции Оксарой» в газетах 26 сентября напечатано сообщение УзА о том, что  президент принял министра сельского хозяйства России, «прибывшего в нашу страну по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина». «На встрече особое внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности, формирования благоприятных условий и создания современной торгово-логистической инфраструктуры для увеличения объемов прямых поставок сельскохозяйственной продукции, - пишет УзА.

В этот же день на первых полосах газет опубликовано сообщение «Президент Узбекистана принял главу Татарстана». «Приветствуя гостя, глава нашего государства особо отметил активизацию взаимодействия с Татарстаном и другими субъектами России в рамках договоренностей на высшем уровне и Межправительственного соглашения о сотрудничестве между регионами двух государств, подписанного в ходе визита Президента Узбекистана в Российскую Федерацию в начале апреля этого года», - пишет агентство.

Также в печати распространена информация под заголовком «Узбекско-Татарстанский бизнес-форум». Как отмечается, на форуме представители около 50 компаний Татарстана получили информацию о приоритетных направлениях привлечения инвестиций в экономику Узбекистана.

В этот же день в печати опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны водных объектов».  

В республиканских СМИ 27 сентября  опубликовано сообщение УзА «Президент Узбекистана встретился со Спикером парламента Южной Кореи». «Высокий гость также отметил, что руководство Южной Кореи ожидает скорого визита Президента Республики Узбекистан в эту страну», - пишет УзА.

В этот же день на первых полосах газет размещено постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации работников народного образования».  

Республиканские газеты 28 сентября  напечатали сообщение «Президент Узбекистана принял Председателя Сената парламента Казахстана». «Глава нашего государства особо отметил, что прибытие представительной делегации парламента Казахстана в Узбекистан и результаты проведенных плодотворных переговоров в обеих палатах Олий Мажлиса являются свидетельством укрепляющихся двусторонних связей», - пишет УзА.

В этом номере газеты опубликовали, подписанные главой государства  указ «О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с днем учителей и наставников» и постановление «О дальнейшем совершенствовании системы целевой подготовки кандидатов для поступления в высшие образовательные учреждения».

В субботних номерах газет опубликовано сообщение «Президент Узбекистана принял Патриарха Московского и Всея Руси». «Глава нашего государства, тепло приветствуя высокого гостя, с глубоким удовлетворением отметил, что прибытие Предстоятеля Русской православной церкви в Узбекистан является важным событием в укреплении традиционно тесных и дружественных связей между двумя странами и народами», - пишет УзА.

В этом номере на первых страницах газет размещено поздравление президента в связи с Днем учителей и наставников. «Широко отмечая в нашей стране этот знаменательный день, прежде всего мы вспоминаем нашу родную школу, заботливых учителей, открывших нам дорогу к знаниям и научивших добру. Вам, дорогим нашему сердцу людям, которые во всем являются для нас примером, воплощая в себе лучшие человеческие качества, мы выражаем свои самые добрые, искренние пожелания и низко кланяемся с чувством неоплатного долга», - говорится в послании главы государства.

В печати также опубликован отчет УзА о состоявшемся накануне торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников под заголовком «Почет и уважение – самоотверженным и заботливым педагогам».

Газеты также проинформировали о том, что «Узбекистан посетит делегация Специального докладчика Совета ООН по правам человека». Как пишут СМИ, «2-12 октября 2017 года Узбекистан с визитом посетит делегация Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений во главе с А.Шахидом».

Газета «Хуррият» 27 сентября опубликовала фельетон под заголовком «Пока еще «скорая помощь». Редакция направила корреспондента на проверку письма граждан Зангиатинского района и убедилась в том, что граждане не шутили, когда написали – здание станции скорой помощи продали на аукционе  еще в 2013 году. Медучреждение обслуживало почти 30 тысяч граждан. Пришлось им перебраться в неприспособленное помещение  библиотеки при сходе граждан, потом их переселили в чайхану. Народ начал писать жалобы. В областном хокимимяте включили строительство новой станции в инвестиционную программу 2015 года, потом в программу последующих годов. А дело так и не движется с места.

В материале газеты «Ишонч» под заголовком «Для «бомбил» широкая дорога?» автор пишет о проблемах транспортного обслуживания жителей Ташкента. По его данным, официально работающих таксистов много, но еще больше тех, кто занимается извозом вне закона. «У «бомбил» нет лицензий, нет технического и медицинского контроля, а еще они чаще всего создают на дорогах аварийные ситуации», - пишет автор.

Газета «Менинг мулким» - «Частная собственность» опубликовала статью под заголовком «После того, как «Медиапарк» превратился в рынок». Автор пишет, что раньше в магазинах под этим брендом было мало людей, а товары стоили дороже, чем на рынках техники. Теперь ситуация поменялась: в магазине можно торговаться и получить скидку до 20%.  

Еженедельное издание «Жамият» подняло проблему одной из махаллей Ташкентской области. Журналист посетил авторов письма в редакцию  и убедился, что они правы. По соседству с ними работает производство по выпуску бумажной продукции. Оно загрязняет атмосферу и воду. Годами люди не могут добиться от местного хокимията и органов по охране окружающей среды того, чтобы предприниматели предприняли меры для очистки своих отходов. В населенном пункте 237 детей дошкольного возраста, но детсада здесь нет, как нет и нормальной дороги. «В районе никто не хочет услышать жалобы граждан и помочь им», - заключает автор.

Внеклассное чтение


Соб. инф.



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Просмотров: 599     2 октября 2017



 
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