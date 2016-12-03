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Самый ответственный секретарь

2 октября в Ташкенте под колеса автомобиля попала старейший журналист Узбекистана Галина Александровна Костикова. Она чуть-чуть не дошла до 80-ти. Утром, как обычно, решила прогулять домашнюю собачку. Как оказалось, в последний раз. Скончалась Галина Александровна в больнице, куда её доставил водитель, совершивший наезд, успев продиктовать ему номер телефона внука.

Многие годы Галина Александровна работала ответственным секретарем газеты «Ташкентская правда». По прошествии лет можно сказать со всей определенностью, что это был самый ответственный и самый требовательный секретарь. Галина Александровна с нуля создавала еженедельник «Бизнес-вестник Востока», став его первым главным редактором. Она же создала и редактировала уникальную по своей направленности газету для детей - «Класс». Позже возглавила журнал «Тасвир», а еще позже формировала контент и правила материалы журнала «Здравствуйте».

Энергичная, волевая, несмотря на возраст, улавливала малейшие изменения в тенденциях развития средств массовой информации, всякий раз предлагая коллегам сотворить что-то принципиально новое и неординарное. Относительно молодые, но не наделенные такой энергией коллеги, вежливо слушали её, но тем дело, как правило, и заканчивалось.

Галина Александровна была уверена, что родилась непростительно рано, и новые реалии, в полной мере позволяющие раскрыться её способностям, наступили до обидного поздно.

Может, и так...

Самый ответственный секретарь


Редакция



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Просмотров: 1178     3 октября 2017


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