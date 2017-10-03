Совместные пляски



В первую неделю октября на полигоне «Фориш» в Джизакской области состоятся совместные учения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана и Российской Федерации. В понедельник утром борт с группой военнослужащих России приземлился на военном аэродроме в Ташкенте. Об этом сообщило национальное информационное агентство



Корреспондент агентства подчёркивает, что Узбекистан активно развивает военно-техническое сотрудничество со многими странами мира. Только в этом году в Ташкентом побывали с визитами представители военных ведомств России, Казахстана, Турции, Пакистана. Между Узбекистаном и Россией действует Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран разрабатывают и реализуют совместные программы и планы. Предстоящие тактические учения на полигоне «Фориш» проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Россию 4-5 апреля этого года.



На полигонах Узбекистана и России дважды проходили совместные тактические антитеррористические учения. В этот раз вместе с участниками совместных учений прилетели артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Российской Федерации.



В понедельник утром борт с группой военнослужащих России приземлился на военном аэродроме в Ташкенте. Об этом сообщило национальное информационное агентство УзА Корреспондент агентства подчёркивает, что Узбекистан активно развивает военно-техническое сотрудничество со многими странами мира. Только в этом году в Ташкентом побывали с визитами представители военных ведомств России, Казахстана, Турции, Пакистана. Между Узбекистаном и Россией действует Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран разрабатывают и реализуют совместные программы и планы. Предстоящие тактические учения на полигоне «Фориш» проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Россию 4-5 апреля этого года.На полигонах Узбекистана и России дважды проходили совместные тактические антитеррористические учения. В этот раз вместе с участниками совместных учений прилетели артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Российской Федерации.