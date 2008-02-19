 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Братья Все яйца в одной корзине
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Все яйца в одной корзине

Сегодня начинается государственный визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан. В программе визита, наряду с обсуждением вопросов, представляющих двусторонний и региональный интерес, посещение выставки продукции промышленных предприятий Узбекистана и Кыргызстана, открывшейся на территории Национального выставочного комплекса в Ташкенте.

Известно, что к приезду глав государств здесь поднимется в небо воздушный шар – благо солнечная и безветренная погода в столице тому не препятствует. Интрига состоит в том, рискнут ли два президента, взобравшись в корзину шара, подняться на нём и поприветствовать народ с высоты птичьего полета? Если да, поддержат ли их решение руководители служб безопасности, как правило, избегающие складывать «все яйца» в одну корзину?..

Все яйца в одной корзине


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 668     5 октября 2017


Пересечения по теме
  • Ричард Норланд выходит на публику 19 февраля 2008 в рубрике Братья
  • Двадцать лет стоим на пороге 17 сентября 2017 в рубрике Братья
  • Раздача новогодних подарков 26 декабря 2012 в рубрике Братья
  • Ребята, не Москва ль над нами... 11 мая 2012 в рубрике Братья
  • Разговор с Калашниковым 14 сентября 2012 в рубрике Братья
  • Все флаги в гости будут к нам 21 июня 2016 в рубрике Братья
  • Совет да любовь 25 января 2013 в рубрике Братья
  • Возвращение на родину предков 25 февраля 2013 в рубрике Братья
  • Хотите уехать в Россию?.. 10 мая 2009 в рубрике Братья
  • Уважаемый Эмомали Шарипович... 7 ноября 2013 в рубрике Братья
  • Премьер, на выезд 24 мая 2017 в рубрике Братья
  • Николай Рыжков взял под крыло кого смог 3 ноября 2006 в рубрике Братья
  • В бой идут одни старики 30 октября 2007 в рубрике Братья
  • Тайна двух президентов 13 июня 2010 в рубрике Братья
  • Ислам Каримов беседует с россиянами 18 января 2010 в рубрике Братья


    •
     
    Архив новостей
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Все яйца в одной корзине
      5 октября 2017 в рубрике Братья
    2. Кауфман был бы не против
      4 октября 2017 в рубрике Факт
    3. Под крылом орлана
      4 октября 2017 в рубрике Мнение
    4. Еще один проспект станет открытым
      3 октября 2017 в рубрике Факт
    5. Самый ответственный секретарь
      3 октября 2017 в рубрике Лица
    6. Совместные пляски
      3 октября 2017 в рубрике Братья
    7. О реабилитации речь не идёт
      2 октября 2017 в рубрике Право
    8. Внеклассное чтение
      2 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Дадут денег?
      29 сентября 2017 в рубрике Связи
    10. Путь открыт
      29 сентября 2017 в рубрике Факт
    11. Ушёл легендарный сиделец
      28 сентября 2017 в рубрике Лица
    12. Господу помолимся
      28 сентября 2017 в рубрике Связи
    13. Первым делом пропиваем самолёты...
      27 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    14. Политологию реабилитировали
      26 сентября 2017 в рубрике Факт
    15. Битва за сум 3
      26 сентября 2017 в рубрике Мнение
    16. Шодиевы возвращаются?
      26 сентября 2017 в рубрике Версия
    17. День рождения буржуев
      26 сентября 2017 в рубрике Дата
    18. Невостребованная Фемида
      25 сентября 2017 в рубрике Право
    19. Трупный запах
      25 сентября 2017 в рубрике Мнение
    20. Званый гость
      24 сентября 2017 в рубрике Братья
    21. Мест нет или места есть?
      23 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. Не стой под трубой
      22 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    23. Президент отменил рабство
      22 сентября 2017 в рубрике Факт
    24. Прецедент, аналогов не имеющий
      21 сентября 2017 в рубрике Ракурс
    25. Из соображениий безопасности?
      20 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Из соображениий безопасности?  (8156 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Бывает...
    2. Плотина - больше не преграда  (7700 просмотров)
      6 сентября 2017 с сайта Братья
    3. Чиновников призвали на службу  (7468 просмотров)
      9 сентября 2017 с сайта Факт
    4. Прецедент, аналогов не имеющий  (7373 просмотров)
      21 сентября 2017 с сайта Ракурс
    5. Батыр Всемогущий  (6927 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Мнение
    6. Праздник живота  (6804 просмотров)
      9 сентября 2017 с сайта Бывает...
    7. Шодиевы возвращаются?  (6794 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Версия
    8. Президент отменил рабство  (6728 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Факт
    9. Битва за сум 3  (6558 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Мнение
    10. Без вины оштрафованный  (6336 просмотров)
      10 сентября 2017 с сайта Народ
    11. «Я не жалуюсь, я только прошу...»  (6230 просмотров)
      14 сентября 2017 с сайта Народ
    12. Память об И. Каримове хранит государство  (6084 просмотров)
      5 сентября 2017 с сайта Резонанс
    13. Двадцать лет стоим на пороге  (5757 просмотров)
      17 сентября 2017 с сайта Братья
    14. Комил Его Величество  (5703 просмотров)
      18 сентября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    15. Ушёл легендарный сиделец  (5621 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Лица
    16. День рождения буржуев  (5536 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Дата
    17. Первым делом пропиваем самолёты...  (5232 просмотров)
      27 сентября 2017 с сайта Бывает...
    18. Путь открыт  (5147 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Факт
    19. Президента встретила Кэрол  (5010 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Факт
    20. Дурь так и прёт  (4907 просмотров)
      10 сентября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Трупный запах  (4706 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Мнение
    22. Не стой под трубой  (4461 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Бывает...
    23. Живём, как можем  (4432 просмотров)
      13 сентября 2017 с сайта Культура
    24. В Америку на смотрины  (4335 просмотров)
      17 сентября 2017 с сайта Связи
    25. Узбекистан открыт для диалога  (4158 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Связи
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства