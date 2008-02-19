Все яйца в одной корзине



Сегодня начинается государственный визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан. В программе визита, наряду с обсуждением вопросов, представляющих двусторонний и региональный интерес, посещение выставки продукции промышленных предприятий Узбекистана и Кыргызстана, открывшейся на территории Национального выставочного комплекса в Ташкенте.



Известно, что к приезду глав государств здесь поднимется в небо воздушный шар – благо солнечная и безветренная погода в столице тому не препятствует. Интрига состоит в том, рискнут ли два президента, взобравшись в корзину шара, подняться на нём и поприветствовать народ с высоты птичьего полета? Если да, поддержат ли их решение руководители служб безопасности, как правило, избегающие складывать «все яйца» в одну корзину?..



