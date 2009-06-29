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И начнут бороздить поля «голубые корабли»

В ближайшие пять лет Узбекистан выпустит 15 тысяч хлопкоуборочных машин, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Нодир Отажонов.

Много это или мало? В середине семидесятых годов прошлого столетия с главного конвейера завода «Ташсельмаш» ежегодно сходило свыше семи тысяч «голубых кораблей», как тогда образно называли комбайны. После обретения Узбекистаном государственного суверенитета этот завод, равно как и другие промышленные предприятия сельскохозяйственного (и не только) машиностроения, начал хиреть и в конце концов прекратил существование.

И начнут бороздить поля «голубые корабли»



Соб. инф.



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Просмотров: 387     7 октября 2017


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