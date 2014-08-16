Мардикёрам жить не сладко

В печатных изданиях 3 октября опубликован указ президента «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования». В документе отмечается, что за последние 20 лет количество дошкольных государственных образовательных учреждений уменьшилось более, чем на 45 процентов, а охват детей дошкольными учреждениями в настоящий период составляет около 30 процентов. Указом президента установлено образовать министерство дошкольного образования республики. В этом же номере газеты опубликовали постановление «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан».
СМИ также распространили постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью». Документом предусматривается поэтапное внедрение в эксплуатацию современных моделей контрольно-кассовых машин с функцией передачи в режиме онлайн данных о денежных расчетах с населением, производимых в наличной форме, в органы государственной налоговой службы.
В газетах 3 октября опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта «Кураш». Принятым документом 6 сентября установлено Днем национального вида спорта «Кураш». Кабинету министров поручено разработать и утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации национального вида спорта кураш».
В печати 4 октября опубликовано сообщение УзА «Обсуждены вопросы дальнейшего развития туризма». В нем говорится, что президент провел совещание, «посвященное перспективам дальнейшего развития туризма в нашей стране, анализу работы по эффективному использованию туристических объектов, повышению качества оказываемых видов услуг, увеличению потока туристов в нашу страну». «Как отмечалось на совещании, за 9 месяцев 2017 года нашу страну посетило около 1 миллиона 800 тысяч туристов, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года больше на 17 процентов. На 17 процентов вырос и экспорт туристических услуг и составил 1 миллиард 86 миллионов долларов. По прогнозам, до конца года численность прибывающих в нашу страну туристов превысит 2,5 миллиона человек», - пишет УзА.
Ведущие газеты 5 августа опубликовали текст письма президента группы Всемирного банка президенту Узбекистана. «В особенности, хочу еще раз поздравить Вас с Вашим видением и деятельностью по трансформации Узбекистана в современную экономику с динамичным частным сектором, в которой экономический рост имеет инклюзивный и устойчивый характер», - говорится в этом послании.
Все республиканские издания 6 октября опубликован большой отчет УзА под заголовком «Народы Узбекистана и Кыргызстана приветствуют сегодняшний уровень взаимоотношений». В нем рассказывается о государственном визите в республику президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
В этом же номере газеты опубликовали сообщение «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Таджикистана». «Глава нашего государства в начале беседы тепло поздравил Президента Таджикистана с днем рождения», - пишут СМИ.
В субботних номерах газет опубликован отчет УзА о втором дне пребывания президента Кыргызстана в Узбекистане под заголовком «На пути укрепления дружбы, добрососедства и доверия». «Также во второй день государственного визита подготовлен и принят еще ряд документов, представляющих взаимовыгодный интерес», - пишет агентство.
В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 5 сентября опубликовали закон «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской Государственной границе (Бишкек, 5 сентября 2017 года)», подписанный главой государства.
В этот же день СМИ распространили «Информационное сообщение» о двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Ведущие печатные издания республики 6 октября опубликовали Постановление Сената Олий Мажлиса «Об усилении мер по обеспечению гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и международными стандартами труда». В нем говорится о создании Парламентской комиссии по вопросам обеспечения гарантированных трудовых прав граждан. Комиссия должна «принять комплексные меры по организации безусловного исполнения законодательства Республики Узбекистан по обеспечению гарантированных трудовых прав граждан, в том числе предупреждению и недопущению использования детского и принудительного труда, а также мер, предусмотренных Страновой программой по достойному труду в Узбекистане на 2017-2020 годы».
В номерах газет 3 октября опубликовано сообщение УзА под заголовком «Праздник межконфессионального согласия». В нем говорится, что во Дворце «Туркистон» состоялось мероприятие, посвященное 145-летию Ташкентской епархии.
В печати широко освещался визит в Узбекистан Специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений А. Шахида. Так, ряд изданий перепечатали сообщения УзА «Встреча в Национальном центре по правам человека, «Открытый диалог по правам человека» и «Встреча в Управлении мусульман Узбекистана».
Ряд изданий 7 октября опубликовали материал под заголовком «Совместные учения Вооруженных Cил Узбекистана и России завершены». В нем говорится о том, что на горно-полевом учебном полигоне «Фориш» Юго-Западного особого военного округа завершились тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Республики Узбекистан и Российской Федерации. «В ходе учений военнослужащие двух стран достигли поставленной цели, успешно выполнили обозначенные задачи», - пишут СМИ.
В газетах также опубликовано «Сообщение пресс-службы МЧС Республики Узбекистан», в котором говорится о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и пассажирского поезда, которое произошло во Владимирской области России. В ДТП погибли 15 граждан Узбекистана, еще 5 получили различные травмы и были госпитализированы. «Президент Республики Узбекистан поручил создать правительственную комиссию, на которую возложена организация доставки погибших и пострадавших на Родину специальным самолетом Министерства обороны Республики Узбекистан. Правительство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», - говорится в сообщении.
Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 4 октября опубликовал большой материал под заголовком «Горячая точка Мьянмы». Автор описывает ситуацию, связанную с массовым переселением из этой страны мусульман.
В газете «Мохият» опубликована большая статья, озаглавленная «Что делать? В борьбе с глобальными проблемами надо объединяться». Автор пишет о том, что по данным ООН ежегодно 2 млн 800 тысяч человек становятся жертвами такого преступления, как торговля людьми. Далее он описывает меры, которые принимает правительство Узбекистана в целях борьбы с торговлей людьми.
Газета «Ишонч» в публикации «В Гулистане опять нет света» поднимает проблемы энергообеспечения. Автор пишет, что жители Гулистана со страхом ожидают холодов, когда начнутся массовые отключения света и газа.
В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована заметка под заголовком «Будет ли расширяться территория Ташкента?» Главный архитектор города, отвечая на этот вопрос, сообщил, что город не будет расширяться в северном направлении, а будет постепенно расширяться в сторону Юкоричирчикского и Среднечирчикского районов Ташкентской области.
В газете «Оила ва жамият» 4 октября поднимается проблема мардикёров. Под заголовком «У наемного работника тоже есть права» автор приводит ситуации, в которые попадают прибывшие из областей в Ташкент на подённую работу люди. Как пишет журналист, они часто находятся на полуголодном пайке, им нередко не платят за работу, бывают серьезные травмы, потому что условия трудовой безопасности не соблюдаются.
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