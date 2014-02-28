Никто не забыт



8 октября военно-транспортным самолетом Министерства обороны Узбекистана на родину доставлены пострадавшие и жертвы аварии, произошедшей двумя сутками ранее во Владимирской области Российской Федерации.



ИЛ-76, вылетевший с аэродрома Раменское, сначала совершил посадку в Термезе, куда доставил 22 уцелевших в аварии трудовых мигранта и тела 15-ти погибших в ней, затем взял курс на Ташкент. Трое из 58-ми находившихся в автобусе граждан Узбекистана, чьё состояние оценивается врачами как тяжелое, пока остаются в российской больнице.



Напомним: это третий случай за последние месяцы, когда власть мгновенно реагирует на беду, в которую попали граждане Узбекистана за пределами своей страны. И всякий раз власть оказывает посильную помощь родным и близким пострадавших и погибших. С чьей подачи и чья принципиальная позиция действовать так, а не иначе, - понятно.



