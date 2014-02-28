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Никто не забыт

8 октября военно-транспортным самолетом Министерства обороны Узбекистана на родину доставлены пострадавшие и жертвы аварии, произошедшей двумя сутками ранее во Владимирской области Российской Федерации.

ИЛ-76, вылетевший с аэродрома Раменское, сначала совершил посадку в Термезе, куда доставил 22 уцелевших в аварии трудовых мигранта и тела 15-ти погибших в ней, затем взял курс на Ташкент. Трое из 58-ми находившихся в автобусе граждан Узбекистана, чьё состояние оценивается врачами как тяжелое, пока остаются в российской больнице.

Напомним: это третий случай за последние месяцы, когда власть мгновенно реагирует на беду, в которую попали граждане Узбекистана за пределами своей страны. И всякий раз власть оказывает посильную помощь родным и близким пострадавших и погибших. С чьей подачи и чья принципиальная позиция действовать так, а не иначе, - понятно.

Никто не забыт


Соб. инф.



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Просмотров: 682     8 октября 2017


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